A murit mama lui Dan Bursuc. Florin Salam a anunțat vestea

Lumea manelelor trece prin momente de tristețe profundă după ce mama lui Dan Bursuc, celebrul impresar și producător, a murit. Tragica veste a fost anunțată de Florin Salam, apropiat al lui Dan Bursuc, care regretă că nu poate fi alături de prietenul său în aceste clipe dificile.

Florin Salam a transmis un mesaj emoționant, precizând că se află în străinătate și că nu poate fi alături de Dan Bursuc. Manelistul a spus că îi pare foarte rău că mama impresarului a murit.

„Sunt plecat în străinătate. Sunt câteva situații grele acasă, în România… Dumnezeu să o odihnească. Îmi pare foarte, foarte rău. Și cu Dan Bursuc, mama lui la fel, s-a stins din viață. Dumnezeu să o odihnească. Nu pot să fiu lângă frații mei că sunt plecat”, a spus Salam pe Facebook.

Florin Salam a mai spus că îi pare rău că nu poate să fie alături nici frații Pian, care și-au pierdut mama recent: „Cumetrii mei, frații Pian, am înțeles că s-a întâmplat cu mama lor. Dumnezeu să o odihnească. Îmi pare foarte rău.”

Dan Bursuc este recunoscut pentru dragostea și respectul pe care le poartă familiei. În urmă cu ceva vreme, impresarul a spus că mama sa este cea mai importantă persoană și că are un respect foarte mare pentru părinți.

„Eu stau cu mama mea în casă, tatăl meu nu mai e. Eu spun sincer, persoanele cele mai importante pentru mine sunt părinții mei, tatăl meu cu mama mea, ei sunt mai presus ca orice… Soției mele i-am spus de la început că îmi iubesc foarte mult părinții și eu vreau părinții mei să fie respectați maxim. Dacă mi-ai deranjat părinții, pot renunța la tine oricând.”

Pe lângă familia și prietenii apropiați, comunitatea maneliștilor a fost profund afectată de vestea pierderii. Impresarul maneliștilor nu a făcut până acum declarații publice, preferând să treacă prin durere în intimitate.