Monden

A murit mama lui Dan Bursuc. Florin Salam a anunțat vestea

Comentează știrea
A murit mama lui Dan Bursuc. Florin Salam a anunțat vesteaBursuc și Salam. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Lumea manelelor trece prin momente de tristețe profundă după ce mama lui Dan Bursuc, celebrul impresar și producător, a murit. Tragica veste a fost anunțată de Florin Salam, apropiat al lui Dan Bursuc, care regretă că nu poate fi alături de prietenul său în aceste clipe dificile.

Mama lui Dan Bursuc a murit

Florin Salam a transmis un mesaj emoționant, precizând că se află în străinătate și că nu poate fi alături de Dan Bursuc. Manelistul a spus că îi pare foarte rău că mama impresarului a murit.

„Sunt plecat în străinătate. Sunt câteva situații grele acasă, în România… Dumnezeu să o odihnească. Îmi pare foarte, foarte rău. Și cu Dan Bursuc, mama lui la fel, s-a stins din viață. Dumnezeu să o odihnească. Nu pot să fiu lângă frații mei că sunt plecat”, a spus Salam pe Facebook.

Florin Salam

Florin Salam. Sursa foto: Youtube

Florin Salam a mai spus că îi pare rău că nu poate să fie alături nici frații Pian, care și-au pierdut mama recent: „Cumetrii mei, frații Pian, am înțeles că s-a întâmplat cu mama lor. Dumnezeu să o odihnească. Îmi pare foarte rău.”

Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul
Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul
Andi Moisescu a întinerit după divorț. Parcă e alt om
Andi Moisescu a întinerit după divorț. Parcă e alt om

Legătura strânsă dintre Dan Bursuc și mama sa

Dan Bursuc este recunoscut pentru dragostea și respectul pe care le poartă familiei. În urmă cu ceva vreme, impresarul a spus că mama sa este cea mai importantă persoană și că are un respect foarte mare pentru părinți.

doliu

Doliu. Sursa foto: Arhiva Evz

„Părinții sunt mai presus de orice”

„Eu stau cu mama mea în casă, tatăl meu nu mai e. Eu spun sincer, persoanele cele mai importante pentru mine sunt părinții mei, tatăl meu cu mama mea, ei sunt mai presus ca orice…

Soției mele i-am spus de la început că îmi iubesc foarte mult părinții și eu vreau părinții mei să fie respectați maxim. Dacă mi-ai deranjat părinții, pot renunța la tine oricând.”

Pe lângă familia și prietenii apropiați, comunitatea maneliștilor a fost profund afectată de vestea pierderii. Impresarul maneliștilor nu a făcut până acum declarații publice, preferând să treacă prin durere în intimitate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:34 - Regele Charles a primit un scaun cadou de la Sfântul Scaun
15:33 - Culoare și îngrijire: cum să obții un look vibrant fără compromisuri
15:29 - Virgil Popescu: UE alocă fonduri suplimentare pentru cercetare și transport
15:18 - Fulgy îl implică pe Fane Vancică în scandalul cu Miraj Tsunami. De la ce a pornit scandalul
15:13 - Vedete mondene și din tehnologie, apel pentru interzicerea dezvoltării superinteligenței artificiale
15:07 - Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, discutat la Bruxelles

HAI România!

Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea

Proiecte speciale