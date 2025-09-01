Monden E scandal: Florin Salam nu-l iartă deloc pe Bogdan de la Ploiești







Florin Salam își amintește ocazional de scandalul cu Bogdan de la Poliești și pare că nici nu va ierta nici nu va uita prea curând. Mai ales că s-a întâmplat în fața a sute de oameni.

Supranumit ”regele” manelelor, Florin Salam nu a trecut nici până acum de situația cu BDLP. Probabil că acest lucru nici nu se va întâmpla prea curând. Acesta a explicat cum s-a întâmplat toată speța. ”Oamenii au început să dea dedicații pentru mine. Vă rog să mă credeți din toată inima. Deci el cânta și oamenii îi ofereau lui dedicații pentru mine.

Și unul a zis pentru ”regele” Florin salam. Dar el nu a spus cum i s-a cerut. Dar eu vă zic după scaun, eu care sunt tatăl dedicațiilor. El a spus pentru Florin Salam. Și acum eu, nu m-a deranjat că nu mi-a zis el. M-a deranjat tupeul. adică tu trebuie să anunți cum vor oamenii ca să nu-i dau voie lui să facă cum vrea el. Eu i-am băgat la piept apoi ca la dansatoare.

Și i-am spus să spună cum spun oamenii. Și el a spus apoi pentru ”regele” Florin Salam, dar tu ești ”rege” pentru toată lumea, nu pentru mine. Încă o chestie proastă, putea să zică doar regele și atâta, nu pentru mine. Asta ce vrea să denunțe”, a explicat artistul.

Doar că oamenii care au fost acolo spun că de fapt Salam i-ar fi cerut să spună la microfon pentru șeful României, Florin Salam. Acesta ar fi fost motivul pentru care BDLP ar fi spus: pentru șeful României, dar nu ești șeful meu. Cert este că de la acel moment, cei doi artiști sunt ”la cuțite„.

Florin Salam a revenit în spațiul public după o perioadă lungă de absență. A explicat că a trecut printr-o perioadă foarte complicată în care a abuzat de diferite substanțe. Iar oamenii care i-au stat în preajmă nu au fost de cea mai bună calitate.