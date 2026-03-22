Tzancă Uraganu pune punct scandalului cu Rizea. Promite că nu se mai bagă în nicio dispută

Tzancă Uraganu a explicat într-un clip postat pe rețelele de socializare că nu se mai bagă în scandaluri. Declarația vine după ce manelistul a avut săptămâna trecută mai multe intervenții publice legat de Cristian Rizea. Mai mult i-a făcut o melodie care a devenit celebru, cu versuri în care face referire la incidentul cu Beinur și materiile organice deversate în capul lui Rizea.

Manelistul a spus înt-un clip care este motivul deciziei subite. ”Vreau să revin cu un video și vreau să înțeleagă toată lumea. Am vorbit cu Florin Salam, cumătrul meu și el fiind un frate mai mare pentru mine, are niște pretenții la mine ca frate.

El vrea să închei orice fel de discuție cu toată lumea în mediul online, pe tiktok, samd. Eu cum îl iubesc și îl respect extraordinar de mult, peste vorba lui nu am cum să trec și vreau să închei orice discuție”, a explicat interpretul.

Tzancă a continuat și a declarat că nu îi e frică de nimeni. Doar că nu mai vrea războiae. ”Dar vreau să înțelegeți că nu e vorba de nicio frică, jur pe băiatul meu care e aici în mașină cu mine. Nu e vorba nici despre acuzațiile care mi s-au adus și pe care le-am demontat, din toate punctele de vedere. Nu au legătură acuzațiile că le-am demontat cu probe, acte.

Vreau să închei orice fel de discuție. Nu mă mai cert cu nimeni, vreau să închei orice discuție cu toată lumea, cu înjurături, live-uri. În primul rând meseria noastră este să facem lumea fericită, nu vreau să risc nici contul acesta pe care îl am de mult”, a mai spus cântărețul.

Din acest moment, artistul spune că indiferent ce va spune despre el nu va avea reacție. ”Așa că vă repet Florin Salam mi-a cerut asta, jur pe băiatul meu și el îmi spune ce e bine în viață, că el e fratele meu. Opresc orice discuție, eu nu mai fac discuții din astea.

Cine vrea să vorbească de mine, s-o facă, fără probleme. Eu în online nu mă mai cert cu nimeni. Florin Salam mi-a spus că nu trebuie să vorbesc, să mă cobor la mintea tuturor, și pe mediul online o să fac doar muzică, pentru imaginea mea”, a încheiat Tzancă.