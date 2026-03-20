Tzancă Uraganu, manea pentru Cristian Rizea: Fraierică, fraiere, s-a văzut valoarea ta/Ești cel mai ratat sifon, te-ai urcat în avion
- Răzvan Scarlat
- 20 martie 2026, 11:50
Conflictul dintre Tzancă Uraganu și Cristian Rizea continuă. De această data, cântărețul de manele îl atacă pe fostul deputat pe TikTok prin intermediul unei melodii. Incidentul în care ex-politicianul a fost implicat la Monte Carlo nu a fost, bineînțeles, trecut cu vederea de celebrul artist.
Tzancă Uraganu continuă conflictul cu Cristian Rizea, care l-a acuzat că nu și-ar plăti taxele
În urmă cu mai multe săptămâni, Cristian Rizea l-a acuzat pe Tzancă Uraganu că nu și-ar plăti corect taxele, sugerând chiar că manelistul ar fi privilegiat în interiorul instituțiilor fiscale. Artistul a ales să-i răspundă fostului deputat abia zilele trecute, când a spus că nu are datorii față de nimeni și că își gestionează veniturile transparent.
“Nu am datorie la ANAF, la nimic, că sunt plătitor”, a declarat Tzancă Uraganu.
Tzancă Uraganu i-a dedicat o melodie lui Cristian Rizea
Cântărețul de manele nu s-a limitat, însă, doar să nege acuzațiile lui Cristian Rizea. I-a compus ex-politicianului și o melodie, în care îl denigrează total. Umilința prin care fostul deputat a trecut în weekend-ul trecut, la ordinul lui Beinur Nuredin, nu a fost ocolită de Tzancă Uraganu.
În piesă, artistul îi amintește lui Rizea și despre clipele grele pe care le-ar fi trăit la închisoare și îi recomandă să stea “la cutie” pe viitor.
Versurile melodiei pe care a compus-o manelistul
În continuare, vă prezentăm versurile melodiei pe care Tzancă Uraganu i-a compus-o lui Cristian Rizea.
“Să fii de sânge c***rizea, că de rahat ai fost tată
Astăzi am luat decizia, dosarul lui c***rizea
Că are dosar stufos, că a scăpat săpunul jos
C***rizea, băi potaie, când erai tu la pârnaie
Ai scăpat săpunul în baie, ți-ai pus c***l la bătaie
Te-au l****t pe la toaletă, ți-au umblat pe la r****ă
Și ai rămas cu sechele, de aia dai doar de belele
Asta ai făcut tu cel mare cât ai stat la răcoare
Băi sifonule împuțit, nevastă-ta s-a c****t
S-a văzut valoarea ta, ți-a dat lumea cu c***
Fraierică, fraiere aruncă figurile
Ceasuri luate din Dubai la 100 de parai
Ești cel mai ratat sifon, te-ai urcat în avion
Într-o cursă de low-cost, că n-ai bani, miroși a prost
S-a ascuns la Monaco, l-a făcut lumea maro
Când l-a găsit cineva, l-a făcut lumea c***
S-a dus sifonul la gardă, a văzut o lume întreagă
Tot el era tare-n gură și-a făcut temperatură
Ți-ai găsit nașul cu mine, ce vedetă fac din tine
Uite, te-a bătut rahatu’, ca pe public 24
Fraierică, fraiere s-a văzut valoarea ta
Ți-a dat lumea cu c***
Fraierică, fraiere aruncă figurile
Ceasuri luate din Dubai la 100 de parai”
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.