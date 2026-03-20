Tzancă Uraganu, manea pentru Cristian Rizea: Fraierică, fraiere, s-a văzut valoarea ta/Ești cel mai ratat sifon, te-ai urcat în avion

Conflictul dintre Tzancă Uraganu și Cristian Rizea continuă. De această data, cântărețul de manele îl atacă pe fostul deputat pe TikTok prin intermediul unei melodii. Incidentul în care ex-politicianul a fost implicat la Monte Carlo nu a fost, bineînțeles, trecut cu vederea de celebrul artist.

În urmă cu mai multe săptămâni, Cristian Rizea l-a acuzat pe Tzancă Uraganu că nu și-ar plăti corect taxele, sugerând chiar că manelistul ar fi privilegiat în interiorul instituțiilor fiscale. Artistul a ales să-i răspundă fostului deputat abia zilele trecute, când a spus că nu are datorii față de nimeni și că își gestionează veniturile transparent.

“Nu am datorie la ANAF, la nimic, că sunt plătitor”, a declarat Tzancă Uraganu.

Cântărețul de manele nu s-a limitat, însă, doar să nege acuzațiile lui Cristian Rizea. I-a compus ex-politicianului și o melodie, în care îl denigrează total. Umilința prin care fostul deputat a trecut în weekend-ul trecut, la ordinul lui Beinur Nuredin, nu a fost ocolită de Tzancă Uraganu.

În piesă, artistul îi amintește lui Rizea și despre clipele grele pe care le-ar fi trăit la închisoare și îi recomandă să stea “la cutie” pe viitor.

În continuare, vă prezentăm versurile melodiei pe care Tzancă Uraganu i-a compus-o lui Cristian Rizea.

“Să fii de sânge c***rizea, că de rahat ai fost tată

Astăzi am luat decizia, dosarul lui c***rizea

Că are dosar stufos, că a scăpat săpunul jos

C***rizea, băi potaie, când erai tu la pârnaie

Ai scăpat săpunul în baie, ți-ai pus c***l la bătaie

Te-au l****t pe la toaletă, ți-au umblat pe la r****ă

Și ai rămas cu sechele, de aia dai doar de belele

Asta ai făcut tu cel mare cât ai stat la răcoare

Băi sifonule împuțit, nevastă-ta s-a c****t

S-a văzut valoarea ta, ți-a dat lumea cu c***

Fraierică, fraiere aruncă figurile

Ceasuri luate din Dubai la 100 de parai

Ești cel mai ratat sifon, te-ai urcat în avion

Într-o cursă de low-cost, că n-ai bani, miroși a prost

S-a ascuns la Monaco, l-a făcut lumea maro

Când l-a găsit cineva, l-a făcut lumea c***

S-a dus sifonul la gardă, a văzut o lume întreagă

Tot el era tare-n gură și-a făcut temperatură

Ți-ai găsit nașul cu mine, ce vedetă fac din tine

Uite, te-a bătut rahatu’, ca pe public 24

Fraierică, fraiere s-a văzut valoarea ta

Ți-a dat lumea cu c***

Fraierică, fraiere aruncă figurile

Ceasuri luate din Dubai la 100 de parai”