Suma amețitoare pe care Florin Salam o câștigă zilnic. Este vorba despre zeci de mii de euro

Florin Salam a declarat la o emisiune online că suma de bani pe care o câștigă zilnic este una destul de mare. Dar a fost și bișnuit să cheltuiască pe măsură.

Manelistul a făcut declarații șocante la o emisiune online. În contextul consumului de droguri și al sumelor imense cheltuite pentru acest viciu, interpretul a explicat și câți bani câștiga.

”Gândește-te că eu câștig 20-30.000 de euro când e de cântare. La două nunți pe zi, faci o socoteală și ăia sunt banii. Că eu așa cânt, mai ales când sunt evenimnente. Eu cântam zi de zi, luni, marți, miercuri, joi”, a explicat Florin Salam.

Acum acesta spune că nu mai are treabă cu stupefiantele, deși în urmă cu două săptămâni a fost victima unui incident nu tocmai plăcut. Mai exact Salam i-a acuzat pe anumiți nuntași că i-au pus droguri în băutură. Iar din această pricină, artistul a ajuns la spital însoțit de soția lui, care i-a stat alături în fiecare moment.

Cu toate acestea, momentul a fost unul greu de gestionat, mai ales că interpretul ar lua un tratament împotriva stupefiantelor. Iar acel cocktail de chimicale în corpul lui nu a fost unul tocmai potrivit. Dar în câteva zile, acesta și-a revenit.

Florin Salam a recunoscut că a consumat droguri ani de zile. A început din plăcere, iar mai apoi a continuat de nevoie. Mai exact pentru că nu se mai putea lăsa de ele. Pe de altă parte au fost și oameni care au profitat de această slăbiciune a artistului.

Mai exact mai mulți interlopi care îi dădeau astfel de substanșe ca să cânte la evenimente. Iar banii îi încasau ei. Pe de altă parte, existau dăți în care manelistul nici nu știa că se droghează, pentru că substanțele îi erau administrate în băutură.