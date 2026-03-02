Florin Salam a căzut din nou în patima drogurilor. De această dată spune că din greșeală

Florin Salam face acuzații grave la adresa unor persoane la a căror petrecere a participat. Acesta spune că i s-au dat droguri și că ar fi putut să moară din această cauză.

Celebrul manelist a participat în acest week-end la o petrecere unde a cântat. Deși a fost insoțit de către soția sa, Roxana, anumite persoane l-ar fi păcălit și i-ar fi dat să consume heroină. Numai că interpretului i s-a făcut rău din acest motiv. ”De data asta nu am greșit cu voia mea. Dar am greșit.

Am cinci copii, mi-a murit nevasta, m-a lăsat cu doi copii. După am mai făcut trei copii. Și în loc să mă concetrez pe ce am de făcut m-au amețit niște oameni și mi-au dat heroină”, a povestit solistul.

Interpretul a simțit că i se face rău, dar nu știa exact care este motivul. Dar soția lui Roxana a intervenit și l-a dus la spital. ”Am ajuns la spital. Roxana nu mi-a spus ce mi-au dat că poate muream.

Dar mi-a zis că am probleme. Și eu tot întrebam ce am”, a mai povestit manelistul. Cert este că doctorii i-au administrat cele necesare, astfel că solistul și-a revenit.

Florin Salam a consumat substanțe interzise timp de mai mulți ani și a recunoscut acest lucru. Ulterior în 2025 acesta a urmat mai multe tratamente pentru a reuși să se lase, având în vedere că dependența lui era extrem de periculoasă. După ce și-a revenit a avut mai multe ieșiri publice în care a povestit despre experiența nefastă.

Ba mai mult, la acel moment el spunea că nu mai are voie să consume astfel de substanțe pentru că îi pot fi letale. Cu toate acestea, iată că la petrecerea respectivă acesta ar fi fost victima persoanelor prezente la eveniment.