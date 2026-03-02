Social

Florin Salam a căzut din nou în patima drogurilor. De această dată spune că din greșeală

Comentează știrea
Florin Salam a căzut din nou în patima drogurilor. De această dată spune că din greșealăFlorin Salam. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Florin Salam face acuzații grave la adresa unor persoane la a căror petrecere a participat. Acesta spune că i s-au dat droguri și că ar fi putut să moară din această cauză.

Florin Salam a ajuns la urgențe

Celebrul manelist a participat în acest week-end la o petrecere unde a cântat. Deși a fost insoțit de către soția sa, Roxana, anumite persoane l-ar fi păcălit și i-ar fi dat să consume heroină. Numai că interpretului i s-a făcut rău din acest motiv. ”De data asta nu am greșit cu voia mea. Dar am greșit.

Am cinci copii, mi-a murit nevasta, m-a lăsat cu doi copii. După am mai făcut trei copii. Și în loc să mă concetrez pe ce am de făcut m-au amețit niște oameni și mi-au dat heroină”, a povestit solistul.

Discuție halucinantă între Florin Salam și soția sa

Interpretul a simțit că i se face rău, dar nu știa exact care este motivul. Dar soția lui Roxana a intervenit și l-a dus la spital. ”Am ajuns la spital. Roxana nu mi-a spus ce mi-au dat că poate muream.

Seiful Apocalipsei, ultima salvare a oamenirii. Caracteristicile locului care are un singur scop
Seiful Apocalipsei, ultima salvare a oamenirii. Caracteristicile locului care are un singur scop
Bani de la guvern să te muți la sat. 13.000 de euro ca să locuiești la doar un pas de România
Bani de la guvern să te muți la sat. 13.000 de euro ca să locuiești la doar un pas de România
Florin Salam

Florin Salam. Sursa foto: Youtube

Dar mi-a zis că am probleme. Și eu tot întrebam ce am”, a mai povestit manelistul. Cert este că doctorii i-au administrat cele necesare, astfel că solistul și-a revenit.

Istorie veche cu drogurile

Florin Salam a consumat substanțe interzise timp de mai mulți ani și a recunoscut acest lucru. Ulterior în 2025 acesta a urmat mai multe tratamente pentru a reuși să se lase, având în vedere că dependența lui era extrem de periculoasă. După ce și-a revenit a avut mai multe ieșiri publice în care a povestit despre experiența nefastă.

Ba mai mult, la acel moment el spunea că nu mai are voie să consume astfel de substanțe pentru că îi pot fi letale. Cu toate acestea, iată că la petrecerea respectivă acesta ar fi fost victima persoanelor prezente la eveniment.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Seiful Apocalipsei, ultima salvare a oamenirii. Caracteristicile locului care are un singur scop
23:50 - Bani de la guvern să te muți la sat. 13.000 de euro ca să locuiești la doar un pas de România
23:39 - Pașcani, 2 martie 1907, muncitorii și țăranii contra statului român! A fost România în pericol să fie invadată de vec...
23:30 - Bogdan Ivan: Rafinăria din Arabia Saudită care livrează României funcționează la parametri optimi
23:21 - Reacția NATO la acțiunea militară a SUA și a Israelului contra Iranului: Nu există niciun plan
23:12 - Deputat PSD: O eventuală cedare a barajului Mihăileni ar putea provoca o tragedie în Valea Jiului

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale