Momente tensionate între Florin Salam și soție: Vezi să nu mă înjuri, că sunt pe live

Discuție halucinantă între Florin Salam și soția lui surprinsă pe un live al artistului. Acesta a chemat-o să vadă o altă artistă, iar atunci s-a dezlănțuit scandalul.

Artistul pare că o știe pe Roxana țâfnoasă. Drept urmare în momentul în care a chemat-o să îi arate o artistă acesta și-a luat măsurile de precauție. Înainte să îi arate și să o cheme a avertizat-o cu privire la limbaj.

”Vezi să nu mă înjuri că sunt pe live. Uite, fata asta nu seamănă cu tine?”, a spus Florin Salam. Însă Roxana nu a părut deloc încântată de situație. Așa că i-a răspuns cumva ironic. ”Toate semănăm între noi acum..”, i-a spus soția artistului.

Roxana Dobre și Florin Salam sunt împreună de mai bine de 12 ani. Cei doi au și împreună doi copii, în afară de ceilalți doi pe care Salam îi are cu prima soție. Relația lor a fost presărată cu multe certuri și scandaluri, mai ales din cauza ieșirilor artistului.

Este vorba despre perioada în care acesta mergea în diferite locații unde consuma diferite substanțe și apoi ajungea în niște conjucturi nu tocmai fericite. Cum ar fi cea în care a bătut o damă de consumație într-un hotel.

Drept urmare, în toate aceste scandaluri, soția lui Salam a mai și plecat de acasă. De cele mai multe ori se ducea la mama sa. ”Ea a mai plecat, mergea la mama ei cu copiii, să mă zdruncine puțin, și eu sufeream.

Mergeam să beau și vorbeam numai de ea. Plângeam trei zile după ea. Ea când lua copiii și mergea la mama ei, eu trei zile beam și urlam după ea. Până se întorcea acasă și mă găsea în pat, auzea că mi-e rău. Mă mai ierta din cauză că știa că mi-e rău și că nu pot să stau fără ea”, a explicat artistul.