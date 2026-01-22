Monden

Florin Salam mesaj pentru clanurile interlope. Ce curaj are manelistul...

Florin Salam. Sursă foto: Facebook
Manelistul Florin Salam a transmis un mesaj tuturor clanurilor interlope și nu numai. Acesta a explicat că nu mai cântă la cerere ci la programare.

Florin Salam, scos din sărite

 Interpretul a explicat într-un clip pe tiktok că s-a încheiat cu evenimentele de pe o zi pe alta. Nu contează ce ”hram” poartă cel care își dorește ca manelistul să îi cânte, Salam spune că nu mai cedează presiunilor.

”Că ești gabor, că ești șmecher, că ești ce vrei tu! Încă odată să-ți trăiască familia și tot ce iubești. Dar nu mai ai șanse la mine să-mi spui tu, vino peste două săptămâni că trebuie să-mi cânți. Nu există. Cu mine pui data după mine”, a spus ferm Florin Salam.

Cântă, dar are condiții

Solistul a continuat pledoaria și a spus că sub nicio formă nu va mai executa altfel de contracte, decât cele prestabilite. ”Cu un an înainte, cu 4 luni înainte și atunci da, îți cânt cât vrea inima ta. Îți cânt cu cea mai mare plăcere și îți cânt să te răcoresc.

Florin Salam

Florin Salam. Sursa foto: Youtube

Altfel, dacă tu insiști și eu zic că nu pot și tu insiști și eu zic că nu pot. Și eu zic că nu pot că e adevărul îți arăt și agenda și tu zici: hai că vezi tu cum faci. Atunci o să zic ca tine și-o să fac ca mine”, a încheiat el.

Forțat de Duduieni să cânte la comandă

Manelistul este unul dintre lăutarii pe care clanul Duduianu i-a forțat să cânte la mai multe evenimente. Ba mai mult, Salam nici nu încasa banii pe diferitele concerte, ci cei din clanul menționat.

Practic acesta a fost șantajat să presteze ori de câte ori i se cere fără să ia vreun ban. Ba mai mult a fost amenințat și chiar agresat de către Duduieni. În cele din urmă acesta a mers la poliție, a depus plângere și a scăpat din această situație.

