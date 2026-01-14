Florin Salam pleacă din România. Scandalul de la concert i-a pus capac

Florin Salam a luat o decizie importantă după episodul tensionat petrecut recent la unul dintre concertele sale. Manelistul a ales să se retragă pentru o perioadă din agitația publică și, împreună cu familia, să plece din România, potrivit Spynews.

Zilele trecute, manelistul s-a aflat în centrul unui scandal apărut în timpul unui concert. În timp ce se afla pe scenă și cânta în fața publicului, organizatorul evenimentului a urcat lângă el, i-a luat microfonul și a avut un comportament considerat nepotrivit de cei prezenți în sală. Momentul a fost surprins de spectatori și a devenit rapid subiect de discuție în mediul online.

Deși situația a părut umilitoare pentru manelist, Florin Salam a ales să nu amplifice conflictul. Ulterior, acesta a intervenit public și le-a cerut fanilor să nu îl atace pe organizator. El a explicat că este vorba despre o persoană apropiată și că incidentul a fost cauzat de consumul de alcool.

Potrivit apropiaților, concertul nu a fost întrerupt definitiv, iar artistul și-a manelistul recitalul după momentul tensionat. Chiar dacă scena a fost una neplăcută, Florin Salam a dat de înțeles că experiența sa îndelungată în fața publicului l-a ajutat să gestioneze situația fără să lase incidentul să degenereze.

Soția manelistului, Roxana Dobre, a confirmat că acesta a trecut peste cele întâmplate. Ea a precizat că, după concert, lucrurile au revenit la normal, iar familia a decis să se concentreze pe o perioadă de liniște și relaxare.

Mai mult decât atât, Roxana Dobre a dezvăluit că, după un an încărcat, plin de evenimente și concerte, familia Salam urmează să plece într-o vacanță. Destinația aleasă este una cu temperaturi ridicate, departe de România, tocmai pentru a se bucura de odihnă și timp petrecut împreună.

Decizia vine într-un moment în care artistul a avut o agendă extrem de încărcată, cu apariții constante și turnee, iar familia a simțit nevoia unei pauze. Potrivit soției sale, vacanța este una meritată, după luni întregi de muncă intensă.

„Suntem foarte bine și îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Urmează să plecăm într-o vacanță, pentru că după un an de muncă chiar merităm o pauză”, a declarat Roxana Dobre.