Incident la un concert din Capitală. Florin Salam, situație umilitoare chiar pe scenă

Un moment extrem de tensionat a avut loc pe 6 ianuarie, în timpul unui concert susținut de Florin Salam într-un local cunoscut din București. Artistul a fost protagonistul unui incident, după ce managerul localului a urcat pe scenă și i-a smuls microfonul din mână, în fața unei săli pline. Situația a fost relatată pe rețelele de socializare de Adriana Bahmuțeanu, care spune că: „toată sala a încremenit!” și că, artistul ar fi primit „umilință maximă”.

Potrivit relatării făcute publice de Adriana Bahmuțeanu, aflată în sală alături de soțul ei, George Restivan, managerul localului – Vlad Dumitru – ar fi intervenit brutal în timpul spectacolului, manifestând un comportament agresiv și lipsit de respect față de artist.

Jurnalista susține că bărbatul se afla în stare de ebrietate și că a început să-l insulte pe Florin Salam chiar în timpul interpretării, folosind un limbaj extrem de vulgar și provocator.

Adriana Bahmuțeanu a descris întregul moment într-o postare amplă pe rețelele sociale, unde a vorbit despre atmosfera inițial foarte bună din sală și despre prestația impecabilă a manelistului, în ciuda oboselii vizibile.

„Impresii la cald după concertul lui Florin Salam: deși vizibil obosit, Florin a prestat impecabil, a făcut atmosfera, a fost „în voce”, cum se spune! Bravo!! Atmosfera incendiară, oameni decenți, chiar și tineri corporatiști, cu toții puși pe distracție”, a spus Adriana Bahmuțeanu pe rețelele de socializare.

Jurnalista a relatat apoi momentul în care managerul localului a urcat pe scenă și l-a jignit pe artist în fața publicului, folosind expresii extrem de dure:

„Acesta s-a urcat pe scenă în stare avansată de ebrietate și l-a insultat la propriu pe artistul Florin Salam, spunându-i pe un ton sarcastic, citez: Bai Salame, mai dă-te-n **** mea schimbă și tu repertoriul că nu îmi place ce cânți, unde te crezi aici ești la Berărie… cântă și tu altceva să văd dacă ai voce să cânți… hai, dă-te-n **** mea cântă o dată, hai să te văd!”

Potrivit Adrianei Bahmuțeanu, reacția publicului a fost una de șoc total, iar momentul a fost perceput drept o umilință publică gravă pentru artist.

„Moment în care toată sala a încremenit! Adică umilință maximă ce i se poate da unui artist, jignit la modul de „cântă, băi sclavule lăutărule, că te-am închiriat să cânți”. Urat!!!!”

În ciuda situației extrem de tensionate, Florin Salam a ales să nu escaladeze conflictul. Artistul a încercat să calmeze spiritele și chiar i-a găsit scuze managerului, explicând publicului că acesta „a băut un șpriț în plus”. Pentru a detensiona atmosfera, manelistul a schimbat repertoriul și a interpretat piesa „Sunt vagabondul vieții mele”, moment apreciat de public.

„Ca să salveze elegant situația, cu zâmbetul pe buze, Salam l-a scuzat pe om spunând că a băut și el un șpriț în plus și că vrea un alt repertoriu și a cântat incredibil de frumos celebra „Sunt vagabondul vieții mele”.”

Cu toate acestea, managerul ar fi continuat să urce pe scenă și să facă semne ca spectacolul să se încheie, amenințând că îl va da jos pe artist.

Adriana Bahmuțeanu a subliniat că Florin Salam a dat dovadă de profesionalism până la final, explicând publicului că astfel de incidente se mai întâmplă la concerte și că nu dorește să intre în conflicte inutile.

„Salam a salvat situația de mai multe ori și explica publicului că se întâmplă tot felul de incidente pe la cântări, dar că el nu se pune la mintea unora care o caută cu lumânarea. Bravo, dar n-a fost suficient. Nimeni nu l-a oprit pe manager să nu facă tot felul de semne să se oprească.”

Incidentul a stârnit reacții puternice în mediul online, mulți considerând comportamentul managerului drept lipsit de respect nu doar față de Florin Salam, ci și față de publicul care a venit special pentru concert.