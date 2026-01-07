Fulgy a ratat ultimul spectacol din Dubai. S-a lăsat cu scandal

Băiatul Clejanilor a ratat ultimul spectacol din Dubai, acolo unde a cântat pentru mai multe zile la rând. Motivul ar fi acela că nu l-ar fi lăsat să fie artist.

Cântărețul n-a mai apucat să termine seria de 8 concerte din Dubai. Nu de alta, dar s-a oprit la 7, după ce organizatorii au decis să încheie colaborarea. Drept urmare, Fulgy le-a transmis câteva gânduri. Printre altele și-a amintit că e și creștin.

“Nu mai merg la ultimul spectacol, pentru că eu sunt cu Dumnezeu în primul rând și astăzi puteți vedea că am fost artist și pe oameni i-a deranjat. Nu stau în niciun contract, sunt plătit în continuare, dar nu am voie să merg acolo, din motive de Securitate”, a spus artistul.

PracticFulgy nu a mai putut cânta, adică pianul lui nu a mai avut sunet. Dar asta nu înseamnă că artistul nu a fost prezent. Nu a putut să rateze momentul, pe care l-a și filmat.

“Nu se pune nimeni cu mine, chiar dacă m-au oprit nu au putut să mă oprească”, a spus interpretul.

Așa cum a anunțat Fulgy ar uma să vină în România, aici unde a jignit foarte multe persoane publice. Printre ele se numără maneliști celebri cum este Bogdan de la Ploiești. Nici Tzancă Uraganu nu a scăpat dde vorbele artistului. Practic și frații Sile și Nuțu Cămătaru au fost luați la bani mărunți.

Doar că în ceea ce îi privește Fulgy Și-a cerut scuze. Mai apoi a avut câte ceva de zis despre artiștii din muzica pop din România, Alex Velea și Antonia au fost printre țintele lui. Rămâne de văzut dacă dintre cei menționați de Fulgy pe live-uri îi vor cere socoteală atunci când va veni în România.