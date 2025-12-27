Fulgy, amintiri de la Obregia: Nu mai puteam să stau în picioare, îmi dădeau 10-15 pastile pe zi

Fiul Clejanilor, Fulgy face dezvăluiri cutremurătoare legat de perioadele în care a fost internat la spitalul Obregia. Acesta spune că a fost ținut peste termenul legal și că i se administrau foarte multe pastile.

Băiatul Vioricăi de la Clejani a povestit într-un video că internarea la Obregia ar fi fost nu tocmai legală. Mai exact perioada pe care a petrecut-o acolo a fost mai mare decât era legal. Pe de altă parte tratamentul primit a fost unul cumplit.

”Să vă spun cum am ieșit eu de la Obregia. În primul rând, am fost ținut cu șpagă peste termenul prevăzut de lege și la sfârșit eram într-o stare deplorabilă, nu mai puteam nici să urinez, nici să stau în picioare, nici să nimic. Primeam câte 10-15 pastile pe zi, și vă dați seama, și injecții, etc. Acesta este sistemul din România, comunist și în prezent”, a povestit cântărețul.

Pe de altă parte, artistul nu s-a abținut în a profera amenințări la adresa celor care l-au tratat. ”Și știți ce-mi spune mie domnul Roșca, directorul de pe vremea aia, îmi zice: ai înțeles Fulgy de cine să nu mai vorbești? Și eu i-am spus: da.

Și după m-am dus acasă și am intrat direct pe live. Asta se întâmpla a nu știu câta oară, că nu era prima dată. Domnul Dan Roșca și mai e unul de la Sfântul Stelian, voi doi nici o să mă puteți opri ce-o să vă fac”, a mai spus Fulgy.

În acest moment băiatul Clejanilor se află la studii în Dubai. Doar că ultimele luni au fost extrem de agitate pentru el. Acesta a făcut tot felul de declarații jignitoare la adresa mai multor persoane cunoscute din România. Pe o parte dintre ele le-a retras, cu toate acestea, deocamdată evită să se întoarcă în țară.