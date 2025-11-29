Monden

Bogdan de la Ploiești apel la autorități: Mi-au fost amenințați copiii cu moartea

Comentează știrea
Bogdan de la Ploiești apel la autorități: Mi-au fost amenințați copiii cu moarteaBogdan de la Ploiești, oprit de poliție. A fost testat pentru consumul de droguri. Sursa foto Youtube
Din cuprinsul articolului

Bogdan de la Ploiești a făcut un apel la poliție legat de ultimele clipuri în care Fulgy îi amenință copiii. Acesta a explicat că poliția trebuie să intervină.

Bogdan de la Ploiești, disperat

Manelistul a postat un clip în care cere ajutorul autorităților. ”Fac un apel la toate instituțiile de lege ale României. Copiii mei au fost amenințați cu moartea de către un individ extrem de periculos pe numele lui Constantin Dan Manole Fulgeraș, așa cum îl știți sau Fulgy.

Acesta trăiește la vedere în Dubai, iar autoritățile știu exact unde se află. Sunteți foarte mulți care mi-ați spus de ce nu l-am bătut de ce nu i-am făcut nu știu ce rău. Vreau să vă anunț că nu susțin violența de niciun fel și nici nu mi-am dorit să îi fac vreun rău pentru că înainte de toate contează ce avem în suflet”, a explicat artistul.

”Cer ajutor pentru copiii mei”

De asemenea cântărețul a spus că el nu l-a agresat nicidecum pe Fulgy. ”Nu i-am răspuns nici în mediul online iar când i-am spus că la mine nu rămâne nimic neplătit m-am referit l faptul că Dumnezeu i-a arătat adevărata fața. Iar dacă vedeți bine pe acele filmări eu m-am dus și l-am salutat în timp ce filmam.

Cinci țări care și-au schimbat recent denumirea. Motivele sunt uluitoare
Cinci țări care și-au schimbat recent denumirea. Motivele sunt uluitoare
Cum a apărut manevra Heimlich. Diferența dintre viață și moarte prin sufocare în câteva zeci de secunde
Cum a apărut manevra Heimlich. Diferența dintre viață și moarte prin sufocare în câteva zeci de secunde
Fulgy

Fulgy. Sursa foto Instagram

Ce s-a întâmplat cu el este altercația lui pentru că o jignise pe acea fată și făcuse filmări urâte, Vă rog din toată inima mea, nu pentru mine cer ajutor. Ci pentru copiii mei care nu au greșit cu nimic și nu merită să fie ținta unui monstru”, a mai spus BDLP.

Discuția cu Ioniță a fost în zadar

Pe de altă parte, acesta a recurs și la o discuție cu tatăl lui Fulgy. ”Să vezi o filmare în care cineva îți amenință cu moartea copiii e un sentiment pe care nu poți să îl explici. Am vorbit și cu tatăl lui și nu am rezolvat nimic. Amenințările continuă sub pretextul că el are probleme și că poate să spună absolut orice”, a conchis artistul.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Cinci țări care și-au schimbat recent denumirea. Motivele sunt uluitoare
23:46 - Cum schimbă Rusia limbajul oficial. Termeni cheie, redefiniți în noul dicționar
23:34 - Cum a apărut manevra Heimlich. Diferența dintre viață și moarte prin sufocare în câteva zeci de secunde
23:23 - Tanczos Barna, despre atacul cu baioneta din 2006: L-am iertat pe agresor, se dădea descendent al lui Ștefan cel Mare
23:14 - Noul trend pe TikTok. Moș Crăciun care cere donații pe live
23:00 - Cum ar îmbrăca-o Giovanni Becali pe Oana Țoiu: Reprezinți imaginea țării

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale