Bogdan de la Ploiești apel la autorități: Mi-au fost amenințați copiii cu moartea

Bogdan de la Ploiești a făcut un apel la poliție legat de ultimele clipuri în care Fulgy îi amenință copiii. Acesta a explicat că poliția trebuie să intervină.

Manelistul a postat un clip în care cere ajutorul autorităților. ”Fac un apel la toate instituțiile de lege ale României. Copiii mei au fost amenințați cu moartea de către un individ extrem de periculos pe numele lui Constantin Dan Manole Fulgeraș, așa cum îl știți sau Fulgy.

Acesta trăiește la vedere în Dubai, iar autoritățile știu exact unde se află. Sunteți foarte mulți care mi-ați spus de ce nu l-am bătut de ce nu i-am făcut nu știu ce rău. Vreau să vă anunț că nu susțin violența de niciun fel și nici nu mi-am dorit să îi fac vreun rău pentru că înainte de toate contează ce avem în suflet”, a explicat artistul.

De asemenea cântărețul a spus că el nu l-a agresat nicidecum pe Fulgy. ”Nu i-am răspuns nici în mediul online iar când i-am spus că la mine nu rămâne nimic neplătit m-am referit l faptul că Dumnezeu i-a arătat adevărata fața. Iar dacă vedeți bine pe acele filmări eu m-am dus și l-am salutat în timp ce filmam.

Ce s-a întâmplat cu el este altercația lui pentru că o jignise pe acea fată și făcuse filmări urâte, Vă rog din toată inima mea, nu pentru mine cer ajutor. Ci pentru copiii mei care nu au greșit cu nimic și nu merită să fie ținta unui monstru”, a mai spus BDLP.

Pe de altă parte, acesta a recurs și la o discuție cu tatăl lui Fulgy. ”Să vezi o filmare în care cineva îți amenință cu moartea copiii e un sentiment pe care nu poți să îl explici. Am vorbit și cu tatăl lui și nu am rezolvat nimic. Amenințările continuă sub pretextul că el are probleme și că poate să spună absolut orice”, a conchis artistul.