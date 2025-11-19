Monden

Fulgy, mesaj pentru BDLP: Tu nu ești cântăreț. Cum l-a amenințat

Băiatul Clejanilor, Fulgy i-a adresat un mesaj de această dată lui Bogdan de la Ploiești. Acesta i-a transmis că nu e cântăreț și l-a amenințat.

Fulgy, amenințări cu bătaia la adresa lui BDLP

Dan Manole, pe numele său a simțit nevoia să îi spună câteva vorbe și lui BDLP. ”Bogdan de la Ploiești, cum să vorbești așa de mine? Dacă nu înțelegi situația, să te pun lângă Florin Salam e deja mare lucru. Acela, Florin Salam, e regele muzicanților, tu nu ai voie să vorbești de Salam altfel decât cu respect.

Dacă nu te potolești cu atitudinea asta, îl pun pe Aslan să te bată. Vezi-ți de copiii tăi, de nevestele tale cu câte umbli, nu mă interesează. Crește-ți copiii și muncește și tu cât a muncit omul acela. Nu te întâlnești cu el și ești obraznic cu el”, a spus el.

Câți bani fac de fapt Clejanii

Pe de altă parte, Fulgy a dezvăluit câți bani iau Viorica și Ioniță pentru un concert. Suma este una amețitoare. ”Mama cu tata cântă de 25-30 de ani pe 25 de mii de euro la evenimente. 90.000 de euro concertul. Măi Bogdane mama cu tata vând casete când tu nu erai. Eram eu mic. Noi avem alt public, vărule.

Avem public din acela cu papion. noi nu suntem de la țară. Dacă mă enervez eu acum cine te scapă Ghenosu? Brăila, Galați cine te scapă? Nu te mai droga și nu mai băga baloane, de inconștient. Nu ești asumat, ești fals”, a mai spus băiatul Clejanilor.

Război cu familia

Cert este că în acest moment Fulgy e în război cu toată lumea, de la familie, la mulți dintre interlopii și maneliștii din Capitală. Se află în Dubai, ceea ce îi oferă siguranță, dar în cazul în care se întoarce în România, lucrurile nu sunt tocmai roz. Mulți dintre cei pe care i-a jignit cu siguranță își vor dori măcar o întâlnire față în față cu el.

