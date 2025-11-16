BDLP a trecut sub aripa unui interlop cu un trecut sângeros

Manelistul BDLP, mai exact Bogdan de la Ploiești se antrenează ocazional sub stricta supraveghere a unui interlop extrem de periculos. De altfel, artistul s-a și postat în această ipostază.

Cântărețul de manele pare să se pregătească pentru orice eventualitate. Cel puțin asta ar fi concluzia de pe urma imaginilor postate alături de nimeni altul decât Ghenosu. Acesta și-a deschis sală de forță al Târgoviște, localitate apropiată Ploieștiului. Drept urmare și Bogdan de la Ploiești s-a dus acolo să învețe bătaie.

Mai ales că probabil a și fost plătit pentru reclamă. Pe de altă parte, cei doi par să facă o echipă temeinică. Ghenosu îi dă indicații exacte și îl supraveghează îndeaproape, în timp ce manelistul se străduiește să execute.

Nu de alta, dar de-a lungul vremurilor s-a demonstrat că paza bună păzește primejdia rea. Diferiți maneliști printre care și ”regele” Florin Salam au avut de suferit de pe urma interlopilor. Mai exact, aceștia din urmă i-au folosit pentru a obține bani din cântările pe care le prestau. Așa că Bogdan de la Ploiești vrea să fie pregătit în caz de orice. Iar asocierea cu Ghenosu îl ajută.

Nu de alta, dar acesta este cunoscut drept unul dintre cei mai periculoși interlopi din țară și din județul Dâmbovița. De altfel, acesta a fost promovat și de Vali Vijelie, dar și de Dani Mocanu. La momentul deschiderii sălii, cei doi au venit să facă un clip în care să apare pe tiktok. Alături de ei era și nimeni altul decât Dan Bursuc. Toți își arătau susținerea pentru un fost condamnat pentru fapte extrem de grave printre care proxenetismul, grup infracțional organizat și fapte cu violență.

Dar aceste lucruri nu pare că au contat prea mult în ochii susținătorilor. Mai ales că Dan Mocanu de exemplu a fost și el condamnat definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare tot pentru fapte cu violență. Acesta se află în Italia unde așteaptă să vadă dacă va fi extrădat în România.