Actualitate Special

Fugarul Dani Mocanu, prins în Italia, își caută un loc de muncă pe șantier sau într-un azil de bătrâni

Comentează știrea
Fugarul Dani Mocanu, prins în Italia, își caută un loc de muncă pe șantier sau într-un azil de bătrâniDani Mocanu, manelist fără școală, dar cu bani. sursa: instagram
Din cuprinsul articolului

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la închisoare pentru tentativă de omor, au fost capturați de poliția italiană în zona metropolitană Napoli, însă noi detalii apărute în presă sugerează că plecarea din țară ar fi fost o mișcare calculată, nu o fugă improvizată.

Dani Mocanu, prins la Napoli

Frații Mocanu au fost dați în urmărire generală pe 6 noiembrie, după ce Curtea de Apel Brașov i-a condamnat la 4, respectiv 7 ani de închisoare. Acuzația era de tentativă de omor. La mai puțin de o săptămână, aceștia au fost localizați și prinși în Casola, Napoli, de ofițeri ai poliției italiene.

Potrivit surselor judiciare, citate de publicația Gândul, cei doi condamnați nu ar fi fost neapărat fugari, ci s-ar fi mutat într-un apartament pe care manelistul îl deținea de mai mult timp în zona respectivă. Aceleași surse arată că Dani Mocanu și-ar fi rezolvat din timp documentele de rezidență italiană, sugerând o planificare prealabilă a plecării.

În momentul arestării, se desfășurau procedurile legale pentru punerea în aplicare a Mandatelor Europene de Arestare (MEA), urmând ca autoritățile judiciare italiene să decidă predarea lor către România. Ulterior, Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea, dar a decis aplicarea măsurii arestului la domiciliu (în provincia Napoli) pentru frații Mocanu. Următorul termen la instanță a fost stabilit pentru 25 noiembrie.

Adolescentă de 17 ani, găsită moartă în Galați. Autorul crimei, înjunghiat de partenerul fetei
Adolescentă de 17 ani, găsită moartă în Galați. Autorul crimei, înjunghiat de partenerul fetei
De ce investește Puya bani în imobiliare. A descoperit spiritul de afacerist
De ce investește Puya bani în imobiliare. A descoperit spiritul de afacerist

 

Fuga pregătită cu alți interlopi

Gândul mai precizează că, înainte de a părăsi România, manelistul ar fi luat legătura cu mai mulți lideri importanți ai lumii interlope. Printre aceștia, s-ar număra Mircea Băluș, zis Mircea Nebunu, un alt fugar stabilit în Italia, cu care ar fi avut o discuție online. S-a văzut și cu Florin Ghinea, cunoscut și ca Ghenosu, cu care s-ar fi întâlnit public în Târgoviște, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței.

Motivul principal al mutării în Italia și al căutării urgente a unui loc de muncă stabil – chiar și ca muncitor necalificat – ar fi acela de a convinge autoritățile italiene să respingă cererea de extrădare din partea României.

Conform legislației italiene, infractorii români condamnați care își execută pedeapsa în Italia, sub supraveghere cu brățară electronică, trebuie să demonstreze că au o locuință și un loc de muncă. Manelistul, care s-a autodeclarat unul dintre cei mai bogați români, ar fi întrebat pe alți fugari despre posibilități de angajare ca muncitor necalificat în domenii precum spitale, azile sau restaurante. Mai ales că nu are nici o diplomă de școlarizare sau calificare.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:39 - Adolescentă de 17 ani, găsită moartă în Galați. Autorul crimei, înjunghiat de partenerul fetei
11:31 - Secretul bucătarilor pentru piure de cartofi fără lapte și unt
11:19 - De ce investește Puya bani în imobiliare. A descoperit spiritul de afacerist
11:09 - A avut dreptate cu privire la AI timp de 40 de ani. Acum Yann LeCun spune că toți greșesc
11:02 - Ceasul de buzunar al unui pasager de pe Titanic, gata să bată toate recordurile la licitație
10:53 - Adrian Țuțuianu demisionează din PSD. Fostul ministru va prelua conducerea AEP

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale