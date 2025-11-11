Justitie

De opt ani în instanţă. Cum este examinat un dosar de fraudare a fondurilor europene. Video

De opt ani în instanţă. Cum este examinat un dosar de fraudare a fondurilor europene. VideoSergiu Ceauş/ Sursa foto: crime-moldova.com
Republica Moldova. Dosarul în care fostul deputat PLDM. Sergiu Ceauș, şi ex-președintele raionului Criuleni, Vitalie Rotari, sunt învinuiţi de corupere pasivă şi delapidarea fondurilor europene, bate pasul pe loc de opt ani la Judecătoria Chişinău.

Dosarul a fost pornit de Procuratura Anticorupţie la începutul anului 2017. În timp ce mascaţii au descins cu percheziţii la domiciliul lui Vitalie Rotari, acesta, fiind în stare de ebrietate, a încercat să se arunce în gol de la etajul şase.

la 15 zile după arestul lui Vlad Filat în 2015, fostul său șef de partid, Rotaru a anunțat că aderă la Partidul Democrat, împreună cu 10 consilieri raionali și cinci primari ai PLDM din raionul Criuleni.

Ex-deputatul Sergiu Ceauş, care anterior a deţinut şi funcţia de secretar general al Guvernului, s-a regăsit în afaceri. Compania sa, cu profil farmaceutic, câştigă licitaţii de milioane cu statul.

Şedinţe amânate pe bandă rulantă

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Chișinău în octombrie 2017. Din 1 decembrie 2017, atunci când ar fi urmat să aibă loc prima ședință de examinare a cauzei, și până  pe 10 noiembrie 2025 majoritatea ședințelor au fost amânate sau nu au avut loc din variate motive.

Până în iunie 2021, dosarul s-a aflat în gestiunea magistratului Sergiu Lazări, care a demisionat din motive de sănătate. Dosarul a fost preluat de magistrata Natalia Patraşcu, care a reluat examinarea de la zero.

Totuşi, mai multe şedinţe au fost amânate, inclusiv şi din motivul că Vitalie Rotari nu se prezenta la şedinţe. Instanţa l-a dat în urmărire generală şi a dispus aducerea forţată.

Cum au fost deturnate două proiecte europene

În perioada 2011-2012, Consiliul Raional Criuleni a devenit beneficiarul a două proiecte – CRING ,,Cross border Inventory of degraded lands” şi ,,CBC RUR Waste” – gestionarea integrată a deşeurilor în raionul Criuleni”, din cadrul Programului Operaţional Comun Romania – Ucraina – Moldova 2007-2013.

Proiectul a fost iniţiat pentru a construi, în satul Hruşova, raionul Criuleni, un depozit de deşeuri menajere, pentru deservirea a trei localităţi cu un număr de circa 8000 de locuitori. Pentru implementarea proiectului nominalizat, din bugetul raional Criuleni au fost alocaţi 2,5 milioane de lei şi 1,3 milioane de euro sub formă de grant din partea Uniunii Europene. Deși banii au fost alocați, proiectele nu au avut finalitate. Iar banii au dispărut.

Ulterior s-a constatat că o parte din bani ar fi fost folosiţi în campania electorală pentru PLDM. Din ei fiind achitate şi concertele electorale cu participarea lui Fuego.

