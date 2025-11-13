Monden

Fulgy se dezice de Clejani. „De azi să nu mă mai asociați cu ei”

Fulgy este din nou pe cai mari și a transmis un mesaj de amenințare multor cântăreți de muzică de petrecere. Drept urmare a considerat că e cazul să se dezică de familia lui, cel mai probabil ca să îi protejeze.

Fulgy, scandal după scandal

Fiul Clejanilor a transmis un mesaj pe paginile de socializare în care spune să nu mai fie asociat cu familia lui. ”Am să vă rog de azi să nu mă mai asociați cu familia Clejani. Dacă aveți ceva personal cu mine vă invit în UAE, oricum mi-am schimbat numele, iar buletinului românesc i-am dat foc”, a scris artistul.

Fane Vancică

Fane Văncică. Sursa foto: You Tube

Acest anunț vine în contextul în care cântărețul a transmis mai multe mesaje de amenințare mai multor cântăreți de manele și producători muzicali români.

”Vreți să trimit peste voi în casă?”

”Vreți să trimit peste voi în casă? Să nu mai doriți liniștiți? Pe bune acum . Vedeți vă lungul nasului. Învățați să scrieți corect gramatical, după vorbiți cu Mr. Moft. Eu lucrez pentru UAR Government și Arabia Saudită. Aud lume ca vorbește de poliție, credeți vreodată ca poliția nu e cu mine?!

Chiar așa nu vă potoliți până nu se întâmplă ceva grav să nu mai vorbiți? Dacă nu vă gândiți la viețile voastre, gândiți vă la copiii voștri”, a transmis băiatul Clejanilor pe paginile de socializare.

Fane Vancică, invitat pe live-uri

Nu este prima dată când acesta are astfel de scăpări la adresa diferitelor persoane pe care le vizează. În trecut a avut ceva probleme și cu Sile Cămătaru, dar s-a potolit repede.

Cu toate acestea, îl invită ocazional pe Fane Vancică pe live-urile lui, probabil ca să arate că ”are spate”. Însă prin România nu pare să își dorească să se întoarcă prea curând. Probabil acesta este și motivul pentru care are atâta curaj. Ocazional familie vine să îl viziteze în Dubai

1 comentarii

  1. Sandro spune:
    13 noiembrie 2025 la 18:10

    Cap ai, minte ce-ti mai trebuie???!!!

Stiri calde

HAI România!

