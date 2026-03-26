Johnny Depp, apariție specială în documentarul despre Gheorghe Caliu. Producția ajunge în cinematografele din România

Documentarul „Caliu: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?” a ajuns în cinematografele din România, după o avanpremieră desfășurată cu sala plină la București. Regizat de Simona Constantin, filmul îl are în prim-plan pe Gheorghe „Caliu” Anghel și oferă o incursiune în lumea unuia dintre cei mai cunoscuți lăutari români, surprins atât pe scenă, cât și în intimitatea vieții sale.

Startul parcursului în fața publicului a fost dat miercuri, 18 martie, la Cinema Elvire Popesco din București, unde proiecția de avanpremieră s-a desfășurat cu toate biletele epuizate. După vizionare, spectatorii au rămas la o discuție cu echipa filmului, într-un cadru relaxat.

Documentarul intră în cinematografe începând cu 27 martie, iar de aici își continuă traseul în mai multe orașe din țară. Proiectul este semnat de o echipă formată din Simona Constantin – regizor, Cristina Badea – producător, Andrei Oană – director de imagine, Cosmin Filișan – director de imagine, Andrei Boanță – sunetist și editor de sunet, Ligia Popescu – editor.

Filmul este produs de Adenium Film, în co-producție cu Al Jazeera Documentary Channel, și a fost finanțat de Centrul Național al Cinematografiei din România.

Supranumit „Regele Viorii”, Caliu este cunoscut pe plan internațional ca lider al Taraf de Caliu și ca fost membru important al Taraf de Haïdouks. În documentar, artistul apare într-o ipostază mai puțin văzută de public, dincolo de recitaluri și de notorietatea câștigată în lume.

Filmul urmărește tensiunea dintre cele două dimensiuni ale existenței sale: pe de o parte, succesul internațional, construit pe marile scene, iar pe de altă parte, viața de zi cu zi din satul natal, cu tot ce înseamnă lupta pentru recunoaștere și dorința de a rămâne autentic.

Documentarul nu se oprește la biografia unui muzician, ci construiește un portret mai amplu, în care identitatea artistică și cea etnică se întâlnesc. Publicul îl vede pe Caliu în ipostaze diferite, uneori carismatic și expansiv, alteori vulnerabil și direct, fie în mijlocul familiei, fie în timpul unor turnee solicitante.

Titlul filmului, „Nicidecum altceva, ce să fac altceva?”, devine astfel și o declarație despre destinul unui artist pentru care muzica nu a fost doar o profesie, ci singura cale posibilă, urmată cu toate bucuriile și toate regretele care au venit odată cu ea.

Un moment important al documentarului este apariția actorului Johnny Depp. Prezența acestuia subliniază forța culturală a lui Caliu și deschide o punte neașteptată între universul Hollywood-ului și tradiția lăutărească autentică din Clejani.

Relația de prietenie și admirație dintre cei doi este prezentată ca un punct de întâlnire între două lumi foarte diferite, dar unite prin respectul pentru artă și pentru personalitatea muzicianului român.

După proiecția de la Elvire Popesco, documentarul își continuă traseul în Capitală și în alte orașe din România. Spectatorii îl pot vedea în următoarele cinematografe:

București: Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union și Apollo111;

Cluj-Napoca: Cinema ARTA, Cinema Victoria;

Iași: Cinema Ateneu;

Timișoara: Cinema Victoria;

Sibiu: CineGold;

Pitești: Cinema Trivale;

Miercurea Ciuc: Cinema Csíki Mozi

Slănic Prahova: Cinema Unirea, Sâmbăta la Cinema

Buzău: Happy Cinema;

Focșani: Happy Cinema;

Alexandria: Happy Cinema;

Bistrița: Happy Cinema

Bacău: Happy Cinema

Vaslui: Happy Cinema

Botoșani: Happy Cinema

Slobozia: Happy Cinema

Arad: Happy Cinema

Târgu Jiu: Cinema Sergiu Nicolaescu

Craiova: Cinema Patria