Harry Potter devine serial. Fanii vrăjitorului pot vedea acum primul teaser al noii producții

HBO Max a lansat primul trailer al noului serial original „Harry Potter”. Conform anunțului, premiera acestuia va avea loc de Crăciun. Primul sezon, compus din opt episoade, poartă titlul „Harry Potter şi piatra filozofală” și aduce la viață începuturile celebrei povești a tânărului vrăjitor.

Povestea urmărește viața lui Harry, un băiat aparent obișnuit, despre care mătușa sa, Petunia, susține mereu că nu are nimic special. Totul se schimbă în ziua în care Harry împlinește 11 ani și primește o scrisoare de la Școala de Magie și Vrăjitorie Hogwarts.

Descoperind o lume ascunsă, plină de magie, prietenie și aventură, el va fi nevoit să înfrunte și primejdiile care îl așteaptă, inclusiv un inamic din trecutul său.

Pe lista actorilor se află nume îndrăgite din lumea filmului: Dominic McLaughlin îl interpretează pe Harry Potter, Arabella Stanton pe Hermione Granger și Alastair Stout pe Ron Weasley.

Printre actorii care vor aduce la viață personajele emblematice din Hogwarts se numără John Lithgow, care îl interpretează pe înțeleptul și enigmaticul Albus Dumbledore, conducătorul școlii de magie. Janet McTeer preia rolul Minervei McGonagall, profesoara strictă dar corectă, cunoscută pentru înțelepciunea și loialitatea față de elevi. Paapa Essiedu îl portretizează pe Severus Snape, profesorul de Poțiuni cu un trecut misterios și conflicte adânci, iar Nick Frost interpretează cu umor și carismă pe Rubeus Hagrid, gardianul și îndrumătorul loial al elevilor.

De asemenea, alte personaje importante din universul Hogwarts sunt readuse la viață de actori precum Warwick Davis în rolul lui Filius Flitwick, Daniel Rigby ca Vernon Dursley, Bel Powley ca Petunia Dursley, Johnny Flynn în rolul lui Lucius Malfoy, Katherine Parkinson ca Molly Weasley și Anton Lesser în rolul lui Garrick Ollivander, renumitul creator de baghete magice. Această distribuție combină talentul actorilor tineri cu experiența celor consacrați, pentru a recrea autentic atmosfera și dinamica poveștii originale.

Proiectul este realizat de Francesca Gardiner, care a semnat scenariul și deține rolul de producător executiv. Regizorul Mark Mylod coordonează mai multe episoade și colaborează cu echipele HBO, Brontë Film and TV și Warner Bros. Television. J.K. Rowling, Neil Blair și Ruth Kenley-Letts, alături de David Heyman, figurează, de asemenea, ca producători executivi. Teaserul promite o reinterpretare fidelă și captivantă a unei povești care a marcat mai multe generații.