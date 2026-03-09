Actorul din Harry Potter și-a schimbat viața complet. Cum a reușit să scape de dependența de alcool

După ani în care s-a luptat cu dependența de alcool și tutun, Daniel Radcliffe, actorul britanic devenit celebru datorită rolului lui Harry Potter, a reușit să-și transforme complet stilul de viață. Pe lângă timpul dedicat familiei, acesta a ales calea sportului și pune mai mult accent pe alimentație. Într-un interviu acordat The Wall Street Journal, actorul în vârstă de 36 de ani s-a descris drept „un fanatic al exercițiilor fizice”.

Radcliffe a mărturisit că această schimbare nu doar că i-a îmbunătățit starea de sănătate, ci i-a adus și echilibrul emoțional.

„Sunt destul de intens în privința asta. Cred că sunt un fel de clișeu al unui fost dependent, care și-a transformat dependența în pasiunea pentru sală”, a explicat el.

Celebrul actor a recunoscut că a trecut printr-o perioadă dificilă în timpul filmărilor pentru al șaselea film din seria Harry Potter, The Half Blood Prince. Într-un interviu acordat British GQ în 2011, el spunea că devenise dependent de alcool pentru a putea savura momentele și că, acum, apreciază faptul că poate avea o relație liniștită și armonioasă cu partenera sa.

În 2019, la The Off Camera Show, Radcliffe a detaliat și mai mult problemele cu alcoolul din adolescență.

„Cel mai rapid mod de a uita că ești urmărit era să mă îmbăt foarte tare. Dar atunci devii conștient că oamenii te urmăresc mai mult pentru că ești beat. Probabil că bei mai mult ca să ignori asta, și poate afecta psihicul”, a spus el.

Astăzi, Daniel Radcliffe este tatăl unui băiețel de doi ani, pe care îl are împreună cu actrița Erin Darke, partenera sa din 2012.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile filmului Kill Your Darlings (2013), în care personajele lor au o poveste romantică. Deși a ales să își păstreze relația departe de ochii lumii, actorul a făcut câteva mărturisiri legate de surprizele pe care i le face partenera lui.

„Primul an după nașterea fiului nostru, m-am uitat prin telefon la toate pozele și mi s-a părut trist că rămân doar acolo. De câțiva ani, Erin le scoate pentru mine în sute de exemplare. Le împart în două categorii: poze uimitoare’ și fotografii are îți schimbă viața. Acea cutie de fotografii este cea mai de preț posesie a mea”, a mărturisit actorul.