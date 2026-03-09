Monden

Actorul din Harry Potter și-a schimbat viața complet. Cum a reușit să scape de dependența de alcool

Comentează știrea
Actorul din Harry Potter și-a schimbat viața complet. Cum a reușit să scape de dependența de alcoolDaniel Radcliffe. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

După ani în care s-a luptat cu dependența de alcool și tutun, Daniel Radcliffe, actorul britanic devenit celebru datorită rolului lui Harry Potter, a reușit să-și transforme complet stilul de viață. Pe lângă timpul dedicat familiei, acesta a ales calea sportului și pune mai mult accent pe alimentație. Într-un interviu acordat The Wall Street Journal, actorul în vârstă de 36 de ani s-a descris drept „un fanatic al exercițiilor fizice”.

Actorul din Harry Potter, de la dependența de alcool și tutun la pasiunea pentru fitness și viața de familie

Radcliffe a mărturisit că această schimbare nu doar că i-a îmbunătățit starea de sănătate, ci i-a adus și echilibrul emoțional.

„Sunt destul de intens în privința asta. Cred că sunt un fel de clișeu al unui fost dependent, care și-a transformat dependența în pasiunea pentru sală”, a explicat el.

Celebrul actor a recunoscut că a trecut printr-o perioadă dificilă în timpul filmărilor pentru al șaselea film din seria Harry Potter, The Half Blood Prince. Într-un interviu acordat British GQ în 2011, el spunea că devenise dependent de alcool pentru a putea savura momentele și că, acum, apreciază faptul că poate avea o relație liniștită și armonioasă cu partenera sa.

Călin Georgescu, la Curtea de Apel București. Judecătorii decid soarta fostului candidat în dosarul de acțiuni contra ordinii constituționale
Călin Georgescu, la Curtea de Apel București. Judecătorii decid soarta fostului candidat în dosarul de acțiuni contra ordinii constituționale
Nicușor Dan, discuție cu președintele Consiliului European. Situația din Orientul Mijlociu și securitatea țării, pe lista subiectelor
Nicușor Dan, discuție cu președintele Consiliului European. Situația din Orientul Mijlociu și securitatea țării, pe lista subiectelor
Harry Potter.

Harry Potter. Sursa: arhiva EVZ

Mai mult timp petrecut alături de familie

În 2019, la The Off Camera Show, Radcliffe a detaliat și mai mult problemele cu alcoolul din adolescență.

„Cel mai rapid mod de a uita că ești urmărit era să mă îmbăt foarte tare. Dar atunci devii conștient că oamenii te urmăresc mai mult pentru că ești beat. Probabil că bei mai mult ca să ignori asta, și poate afecta psihicul”, a spus el.

Astăzi, Daniel Radcliffe este tatăl unui băiețel de doi ani, pe care îl are împreună cu actrița Erin Darke, partenera sa din 2012.

Actorul din Harry Potter, despre relația cu partenera lui

Cei doi s-au cunoscut pe platourile filmului Kill Your Darlings (2013), în care personajele lor au o poveste romantică. Deși a ales să își păstreze relația departe de ochii lumii, actorul a făcut câteva mărturisiri legate de surprizele pe care i le face partenera lui.

„Primul an după nașterea fiului nostru, m-am uitat prin telefon la toate pozele și mi s-a părut trist că rămân doar acolo. De câțiva ani, Erin le scoate pentru mine în sute de exemplare. Le împart în două categorii: poze uimitoare’ și fotografii are îți schimbă viața. Acea cutie de fotografii este cea mai de preț posesie a mea”, a mărturisit actorul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:08 - China pregătește terenul diplomatic pentru noul summit Trump–Xi
12:58 - Călin Georgescu, la Curtea de Apel București. Judecătorii decid soarta fostului candidat în dosarul de acțiuni contra...
12:46 - Actorul din Harry Potter și-a schimbat viața complet. Cum a reușit să scape de dependența de alcool
12:41 - Nicușor Dan, discuție cu președintele Consiliului European. Situația din Orientul Mijlociu și securitatea țării, pe l...
12:29 - Giovanni Becali despre începuturile Dubaiului: Era plin de macarale ca să pună bazele turismului
12:21 - Transportatorii avertizează: prețurile mari la carburanți pot bloca aprovizionarea

HAI România!

E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu
E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran

Proiecte speciale