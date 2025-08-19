Monden Cât de ciudat va fi serialul „Harry Potter”. Primele imagini sunt deja publice







Primele imagini de la filmările serialului „Harry Potter” produs de HBO au fost dezvăluite luni de Daily Mail.

În luna mai a acestui an, după luni de speculații, au fost anunțați cei trei copii care vor juca rolurile principale: Dominic McLaughlin îl va interpreta pe Harry, Arabella Stanton va fi Hermoine Granger, iar Alastair Stout va fi Ron Weasley.

Primele scene de la filmări au fost surprinse lângă Borough High Street, aproape de London Bridge, și îl prezintă pe actorul britanic Nick Frost, 53 de ani, cunoscut din „Hot Fuzz” și „Shaun of the Dead”, în rolul lui Hagrid. Alături de Nick Frost, apare Dominic McLaughlin, băiatul de 11 ani ales pentru a-l interpreta pe Harry Potter.

Ucenicul vrăjitor poartă un sacou în culori albastre, verzi și galbene, completat de ochelarii săi emblematici, iar Frost apare cu părul lung și creț, o jachetă kaki, pantaloni negri și cizme maro.

Un detaliu tehnic a atras atenția observatorilor, potrivit publicației britanice. Deși are doar 1,70 metri, Nick Frost pare mult mai impunător decât partenerul său de scenă. În unele cadre, actorul poartă o mască marcată cu două puncte negre deasupra gurii.

Această tehnică este folosită pentru a reda statura impresionantă a lui Hagrid, care în universul lui J.K. Rowling depășește 3,50 metri, prin dubluri și efecte vizuale. Metoda a fost utilizată și de Robbie Coltrane în filmele originale.

Filmările desfășurate lângă un pub și în apropierea stației de metrou Embankment au creat blocaje în traficul din Londra. Scenele au fost surprinse de trecători și distribuite pe TikTok, unde unii l-au filmat pe dublura lui Nick Frost exersând în fața unui local Sainsbury's.

Serialul HBO, aflat acum în producție și programat să apară în 2027, este prezentat ca o „adaptare fidelă” a romanelor scrise de J.K. Rowling. Autoarea seriei celebre de cărți, este creditată și ca producător executiv al serialului.