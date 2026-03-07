Obiecte din filme celebre de la Hollywood, scoase la licitație. Cât costă jacheta purtată de Arnold Schwarzenegger în Terminator

O serie impresionantă de obiecte de recuzită și costume provenite din filme și seriale celebre vor ajunge în curând în fața colecționarilor, într-o licitație organizată la Los Angeles.

Printre piesele scoase la vânzare se află o pușcă harpon din celebrul film „Fălci”, o jachetă purtată de Arnold Schwarzenegger în „Terminatorul”, dar și obiecte iconice din universul „Războiul stelelor”.

În total, aproximativ 1.550 de articole din industria cinematografică și televiziune vor fi puse la bătaie în cadrul evenimentului organizat de casa de licitații Propstore.

Licitația este programată să se desfășoare pe durata a trei zile, începând cu data de 25 martie. În prima zi sunt programate sesiuni live care vor avea loc la Petersen Automotive Museum din Los Angeles, iar o parte dintre obiectele cele mai valoroase vor putea fi admirate în avans de public.

Înainte de licitație, câteva dintre piesele importante vor fi expuse pentru o zi, pe 11 martie, la Hotelul Maybourne din Beverly Hills. Potrivit organizatorilor, valoarea totală estimată a loturilor care urmează să fie vândute ajunge la aproximativ 9 milioane de dolari, echivalentul a circa 7,6 milioane de euro.

Printre obiectele care atrag atenția se numără și „Harta jefuitorului” din seria de filme „Harry Potter”.

Unul dintre loturile cele mai valoroase este capul din fibră de sticlă al robotului C-3PO, purtat de actorul Anthony Daniels în filmul „Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă”, lansat în 1980. Piesa, care are ochi luminoși și include detalii rare precum o antenă specifică, este evaluată la o sumă cuprinsă între 350.000 și 700.000 de dolari.

„Se întâmplă rar să găseşti astfel de obiecte... este destul de interesant", a comentat Ibrahim Faraj, director executiv al casei Propstore, în timpul unei prezentări dedicate presei în Marea Britanie, organizată înainte ca obiectele să fie trimise în Statele Unite.

În cadrul aceleiași licitații este inclus și mânerul sabiei laser folosite în filmul „Trezirea forței” de personajele Luke Skywalker și Rey. Acest obiect, foarte apreciat de fanii seriei, are o valoare estimată de aproximativ 100.000 de dolari.

„Acesta este, probabil, unul dintre cele mai importante obiecte din istoria 'Războiului Stelelor'", a declarat Ibrahim Faraj.

Colecționarii vor putea licita și pentru pușca harpon utilizată de personajele Quint și Matt Hooper în celebrul film „Fălci”, regizat de Steven Spielberg în 1975. Piesa este evaluată la aproximativ 500.000 de dolari și este oferită împreună cu lanseta Fenwick și mulineta personajului Quint, folosite în primele secvențe ale confruntării cu rechinul.

Potrivit casei Propstore, aceste două accesorii sunt considerate „obiectele cele mai importante” din acest film care au apărut vreodată la o licitație publică.

Un alt obiect care atrage interesul fanilor cinematografiei este jacheta purtată de Arnold Schwarzenegger în prima parte a filmului „Terminatorul”, lansat în 1984.

Articolul vestimentar prezintă urme de sânge fals, rupturi și deteriorări simulate, inclusiv urme de gloanțe și arsuri. Organizatorii estimează că jacheta ar putea fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 75.000 și 150.000 de dolari.

Astfel de evenimente dedicate obiectelor din cinematografie au mai fost organizate și în anii trecuți. De exemplu, în 2023, casa de licitații Propstore a scos la vânzare peste 1.800 de articole provenite din producții celebre de film și televiziune. Evenimentul s-a desfășurat la Londra, în perioada 9–12 noiembrie. Valoarea totală estimată a pieselor scoase atunci la licitație a ajuns la aproximativ 12 milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 13,84 milioane de euro.

Vedeta acelui eveniment a fost capul robotului C-3PO purtat de Anthony Daniels în filmul „Star Wars: O nouă speranță”, lansat în 1977. Piesa era evaluată la o sumă cuprinsă între 500.000 și 1 milion de lire sterline.

Pe locurile următoare în clasamentul obiectelor valoroase s-au aflat o cască de pilot imperial din același film, estimată între 300.000 și 600.000 de lire, dar și armătura mănușii metalice purtate de personajul Freddy Krueger în „Coșmar pe Elm Street”, alături de schița desenată manual a acesteia.

Lista pieselor scoase la vânzare a inclus și numeroase costume celebre din istoria cinematografiei. Printre ele s-au numărat cămașa purtată de Harrison Ford în „Indiana Jones și căutătorii arcei pierdute”, costumul lui Jack Dawson interpretat de Leonardo DiCaprio în „Titanic”, dar și costumul piratului Jack Sparrow purtat de Johnny Depp în seria „Pirații din Caraibe”.

Colecționarii au putut licita și pentru costumul lui Batman purtat de Val Kilmer în filmul „Batman Forever”, pentru biciul folosit de Harrison Ford în „Indiana Jones și templul blestemat” sau pentru pantofii de sport purtați de Tom Hanks în celebrul film „Forrest Gump”.

De asemenea, printre obiectele scoase la licitație s-au numărat scutul lui Captain America purtat de Chris Evans în „Captain America: The First Avenger”, sabia laser a lui Obi-Wan Kenobi utilizată de Ewan McGregor în „Războiul stelelor: Răzbunarea Sith”, dar și măști ale personajului Iron Man purtate de Robert Downey Jr. în filmele din universul Marvel.

În cadrul aceleiași licitații au fost disponibile și alte piese memorabile, precum uniforma căpitanului Jean-Luc Picard din serialul „Star Trek: Next Generation”, purtată de Patrick Stewart, sau un palton purtat de Marlon Brando în celebrul film „Nașul”.

Potrivit lui Stephen Lane, fondatorul Propstore, obiectele scoase la vânzare provin din colecții private, arhive, studiouri de film și companii de producție care au decis să le pună la dispoziția colecționarilor pasionați de istoria cinematografiei.