Cel mai bogat actor din lume nu e un star de la Hollywood

Când vorbim despre cei mai bogați actori ai lumii, reflexul e aproape automat: ne gândim la Hollywood, la Tom Cruise alergând pe clădiri sau la Arnold Schwarzenegger reinventându-se din Terminator în magnat.

Doar că realitatea financiară a industriei globale de divertisment a început să arate cu totul altfel. În 2026, numele aflat în vârful unui clasament care a surprins presa occidentală nu vine nici din Los Angeles, nici de pe Walk of Fame. Vine din China, dintr-o industrie uriașă, discretă pentru publicul european, dar colosală ca bani și influență.

Cel mai bogat actor din lume nu este un star hollywoodian și nu apare constant pe covoarele roșii occidentale. Potrivit unui clasament realizat de publicația britanică The Scotsman, actorul cu cea mai mare avere estimată este Zhao Wei, cu aproximativ 744 de milioane de lire sterline, adică aproape un miliard de dolari, potrivit Daily Express. O sumă care o plasează înaintea unor legende globale precum Arnold Schwarzenegger sau Tom Cruise.

Topul se concentrează exclusiv pe actori, excluzând figuri extrem de bogate din televiziune sau divertisment precum Simon Cowell ori Oprah Winfrey. De asemenea, nu îl include pe Jerry Seinfeld, a cărui avere impresionantă provine mai ales din televiziune și drepturi de difuzare. În acest context strict, Zhao Wei apare ca un caz aparte: o actriță care a depășit financiar starurile clasice ale Hollywoodului fără să joace după regulile acestuia.

Pentru publicul occidental, Zhao Wei este un nume relativ necunoscut. În Asia însă, este un superstar autentic. Actriță, cântăreață și regizoare, Zhao Wei a jucat în aproape 50 de filme și seriale și a lansat șapte albume de studio. A devenit un fenomen cultural la finalul anilor ’90, odată cu serialul „My Fair Princess”, care a bătut recorduri de audiență în China și în întreaga regiune.

Succesul artistic a fost doar primul pas. Ceea ce a transformat-o într-un colos financiar a fost instinctul de afaceri. Zhao Wei a investit inteligent în industria media și de divertisment, devenind unul dintre cei mai importanți acționari ai Alibaba Pictures, o companie extrem de profitabilă din ecosistemul Alibaba. Practic, averea ei nu vine doar din onorarii, ci dintr-un portofoliu solid de investiții, rar întâlnit chiar și în rândul actorilor de top.

Paradoxal, ascensiunea financiară a lui Zhao Wei a fost dublată de o dispariție aproape totală din spațiul public chinez. Din 2021, actrița se află pe lista neagră a Guvernului chinez, din motive care nu au fost explicate oficial. Numele ei a fost șters din generice, unele producții au fost retrase, iar prezența online i-a fost limitată drastic.

Chiar și așa, statutul ei financiar nu a fost afectat semnificativ. Averea estimată a rămas la același nivel impresionant, demonstrând că influența economică poate supraviețui chiar și atunci când celebritatea publică este pusă pe pauză. Este un exemplu rar și tulburător despre felul în care puterea, cultura și banii se intersectează în China contemporană.

În comparație, Hollywoodul rămâne un teren al marilor averi, dar nu mai domină clasamentele globale așa cum o făcea odinioară. Arnold Schwarzenegger ocupă locul al doilea în acest top, cu o avere estimată la aproximativ 580 de milioane de lire sterline. Dincolo de filmele iconice precum „The Terminator”, Schwarzenegger și-a construit averea prin investiții imobiliare, business și o carieră politică ieșită din tipare.

Pe locul al treilea se află Shah Rukh Khan, superstarul absolut al cinematografiei indiene, cu o avere de aproximativ 436 de milioane de lire sterline. Deși nu este un actor hollywoodian propriu-zis, influența sa globală este incontestabilă, iar industria Bollywoodului demonstrează că succesul financiar nu mai este monopol occidental.

În ceea ce îl privește pe Tom Cruise, acesta rămâne unul dintre cei mai bogați și mai bine plătiți actori de la Hollywood, cu o avere estimată la circa 600 de milioane de dolari. Cu francize uriașe precum „Mission: Impossible” și „Top Gun”, Cruise continuă să fie un reper, dar nu mai este vârful piramidei financiare globale.

Cazul Zhao Wei arată clar că noțiunea de „cel mai bogat actor din lume” nu mai este legată automat de Hollywood. Industria globală de divertisment s-a extins, s-a diversificat și a creat centre de putere financiară în Asia, India și dincolo de Occident. Actorii care înțeleg jocul investițiilor și al afacerilor ajung să câștige mai mult decât cei care se bazează exclusiv pe salarii uriașe din filme.