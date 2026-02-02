Tom Cruise renunță la penthouse-ul din Londra de 47 de milioane de dolari

Tom Cruise a ales să renunțe la reședința sa luxoasă din Londra. Actorul, cunoscut pentru discreția și preferința sa pentru zonele exclusiviste, ar fi fost profund afectat de un incident recent care i-a schimbat complet percepția asupra siguranței cartierului, informează Express.

Actorul american Tom Cruise ar fi decis să se despartă de luxoasa sa locuință din Londra, o proprietate evaluată la aproximativ 40 de milioane de lire sterline, pe fondul unor temeri tot mai mari legate de siguranța zonei. Starul de la Hollywood, celebru pentru rolurile sale din seria „Misiune: Imposibilă”, ar fi fost profund marcat de un incident recent petrecut în imediata apropiere a reședinței sale.

Apartamentul se află în exclusivista zonă Knightsbridge, un cartier cunoscut pentru rafinament și discreție. Totuși, reputația sa a fost zdruncinată după ce un grup de infractori a atacat un butic de lux Rolex situat chiar lângă imobilul în care locuia actorul. Potrivit informațiilor apărute, atacatorii au pătruns în magazin folosind motociclete și au recurs la arme albe pentru a intimida personalul de securitate.

Jaful, desfășurat cu o violență rar întâlnită, a implicat folosirea unor unelte grele, inclusiv un baros, ciocane speciale și instrumente concepute pentru spargerea geamurilor blindate. Modul de operare al hoților a ridicat serioase semne de alarmă cu privire la nivelul de securitate din zonă, chiar și pentru rezidenți de rang înalt.

În vârstă de 63 de ani,Tom Cruise ar fi ajuns la concluzia că suburbia londoneză nu mai oferă protecția și liniștea de altădată, considerând că aceasta a intrat într-un declin vizibil. Acest context l-ar fi determinat să ia decizia de a se muta, punând siguranța personală pe primul loc.

Jaful, comis în plină zi, s-a soldat cu dispariția a aproximativ 20 de ceasuri de lux, întreaga operațiune desfășurându-se fulgerător. În mai puțin de trei minute, infractorii au reușit să lovească și să se facă nevăzuți, părăsind zona pe motociclete.

O persoană apropiată actorului a declarat pentru presa britanică că violența atacului a scos la iveală vulnerabilități serioase în ceea ce privește siguranța uneia dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din Londra. Potrivit sursei, incidentul a accentuat sentimentul că apartamentele de milioane de lire sterline din zonă nu mai beneficiază de protecția la care rezidenții se așteaptă.

Tom Cruise era cunoscut pentru obiceiul său de a se plimba frecvent prin cartier, însă apropiații susțin că nivelul de siguranță din Knightsbridge s-ar fi deteriorat vizibil în ultima perioadă. Actorul ar fi avut impresia că zona și-a pierdut din prestigiul și liniștea de altădată, mai ales în ultimii unul sau doi ani.

Starul hollywoodian obișnuia să își înceapă diminețile cu alergări prin Hyde Park, situat chiar peste drum de clădirea rezidențială în care locuia. După plecarea sa neașteptată, martorii susțin că membri ai personalului au fost văzuți evacuând rapid bunurile actorului, transportate în mai multe cutii.

„Îi plăcea adesea să se plimbe prin zonă, dar se pare că Knightsbridge devine din ce în ce mai puțin sigur în fiecare săptămână. Pur și simplu simțea că zona a decăzut în ultimul an sau doi”.

O altă sursă a dezvăluit că Tom Cruise avea o relație specială cu capitala britanică. Îndrăgea zona în care locuia, rutina matinală din parc și libertatea de a se deplasa rapid, inclusiv cu elicopterul de la heliportul Battersea, pentru escapade în peisajul rural englezesc. Decizia de a pleca ar fi fost luată într-un timp extrem de scurt, luând prin surprindere inclusiv personalul clădirii în care se afla penthouse-ul său.

„Tom iubea Londra. Îi plăcea locul în care locuia, se trezea și alerga prin Hyde Park dimineața. Îi plăcea foarte mult să se plimbe prin zonă, dar îi plăcea foarte, foarte mult și să sară într-un elicopter la heliportul Battersea și să zboare în peisajul rural tipic britanic. Totul s-a întâmplat foarte repede, a fost o surpriză pentru personalul clădirii unde se află penthouse-ul său”.

Persoana apropiată actorului a continuat, descriind situația drept „foarte ciudată” și greu de anticipat. Potrivit acesteia, Regatul Unit devenise pentru Tom Cruise nu doar centrul activității sale profesionale, ci și un refugiu personal atent controlat.

Vizitele discrete, deplasările strict monitorizate și sosirile târzii în noapte făceau parte dintr-un stil de viață bine pus la punct, iar Anglia ajunsese să reprezinte mult mai mult decât un simplu decor pentru filmări.

Între timp, cartierele exclusiviste Knightsbridge și Belgravia se confruntă de mai mulți ani cu o creștere a activităților infracționale, în special a bandelor care folosesc mopede pentru a viza rezidenți și turiști înstăriți. Fenomenul a devenit o problemă constantă pentru comunitate, afectând inclusiv zonele considerate cândva extrem de sigure.

Datele furnizate de Poliția Metropolitană indică faptul că, doar în luna noiembrie 2025, au fost raportate 295 de infracțiuni în Knightsbridge și Belgravia. Aproape o treime dintre acestea s-au produs în perimetrul celebrului magazin Harrods, un punct de atracție major pentru vizitatori și cumpărători de lux.

Nici alte afaceri din zonă nu au fost ocolite, mai multe magazine devenind ținta unor atacuri violente, inclusiv jafuri prin forțarea intrărilor și spargeri de mare amploare.

Pe fondul acestui climat tensionat, un incident tragic petrecut anul trecut a amplificat îngrijorările legate de siguranță. Blue Stevens, un tânăr de 24 de ani, a fost înjunghiat mortal în apropierea hotelului de lux Park Tower Knightsbridge, iar autorul faptei nu a fost prins până în prezent. Mama victimei l-a acuzat public pe primarul Londrei, Sadiq Khan, reproșându-i că evidențiază scăderi statistice ale criminalității, în timp ce, spune ea, fiul său „zace într-un mormânt”.