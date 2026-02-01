Pe ce își cheltuie bani bogații. Gusturile s-au schimbat, produsele de lux nu mai sunt suficient de exclusiviste

Cei mai bogați oameni ai lumii nu au rămas fără resurse, dar modul în care cheltuiesc s-a schimbat radical. În timp ce prețurile bunurilor de lux, de la vinuri rare la mașini de colecție și ceasuri scumpe, au început să scadă, ultra-bogații își mută atenția spre experiențe exclusive și servicii personalizate, potrivit The Economist.

Un exemplu clasic este Château d’Yquem 2010, un vin dulce de elită cu arome complexe de caise, migdale prăjite și trufe albe. Până în 2023, prețul unei sticle crescuse cu 60% față de mijlocul anilor 2010, însă piața vinurilor fine și a altor obiecte de lux a intrat recent într-o fază de ajustare.

Între 2015 și 2023, aproape toate activele extravagante au urcat spectaculos: mașini rare, whisky-uri vechi sau vile impozante. Indicele investițiilor de lux, calculat de Knight Frank, a crescut cu 70%. Dar tendința s-a inversat.

În 2024, indicele a scăzut cu 6%, vinurile Bordeaux de top au pierdut 20% din valoare, iar ceasurile Rolex second-hand sunt cu aproape 30% mai ieftine decât în 2022. În marile orașe, prețurile locuințelor de lux stagnează sau scad, iar unele vile emblematice din San Francisco, de exemplu, se vând cu milioane mai puțin decât acum câțiva ani.

Conform economistului Thorstein Veblen, luxul adevărat depinde de raritate și exclusivitate. Astăzi, însă, bunurile considerate cândva rare – vinuri excelente, diamante naturale, haine de marcă – sunt mai accesibile ca niciodată. Rețelele sociale, comerțul online și producția globală au făcut ca statutul asociat acestor obiecte să fie mai puțin impresionant.

Ultra-bogații investesc acum în experiențe imposibil de replicat: bilete la Super Bowl, cine în restaurante cu trei stele Michelin sau nopți la hoteluri exclusiviste precum Le Bristol din Paris. Indicele serviciilor ultra-luxoase a crescut cu 90% din 2019 și continuă să urce, în timp ce bunurile materiale pierd din valoare.

Chiar și în domeniul ospitalității, raritatea face diferența: o cameră la hotelul Le Bristol costă de două ori mai mult decât în 2019 datorită exclusivității experienței și priveliștii unice către Turnul Eiffel. În Palm Beach, salariile pentru menajerele de top au crescut cu 50% față de 2019, reflectând cererea pentru servicii personalizate și greu de accesat.

Un ceas sau o sticlă de vin pot fi revândute, dar experiențele sunt irepetabile. Wimbledon, Met Gala sau Super Bowl au devenit simboluri ale luxului modern, iar accesul limitat transformă aceste momente în obiectul real al dorinței ultra-bogaților.