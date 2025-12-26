De la avioane private la bijuterii rare: Cele mai opulente daruri din lumea celebrităților

Celebritățile nu fac economii atunci când vine vorba de surprize pentru cei apropiați și ajung adesea în centrul atenției tocmai din cauza darurilor ieșite din comun. De la bijuterii care valorează cât o locuință, la mașini de colecție foarte de rare sau chiar animale exotice aflate în pericol de dispariție, gesturile lor depășesc orice limită a extravaganței, informează instyle.com.

Fiecare sărbătoare, aniversare sau moment important vine cu aceeași provocare: alegerea cadoului ideal, acel dar care să transmită grijă, atenție și cunoaștere profundă a celui care îl primește. Chiar dacă orice cadou este binevenit, există daruri care depășesc gestul în sine.

Vorbim despre cadouri cu valoare sentimentală, care arată cât de bine cunoști o persoană, despre alegeri neobișnuite, imposibil de trecut cu vederea, dar și despre daruri grandioase, cu prețuri greu de imaginat.

În special în lumea celebrităților, aceste ultime exemple sunt deja o marcă. De exemplu, Beyoncé și Jay-Z impresionează cu mașini sport sau bijuterii exclusiviste, în timp ce partenerii clanului Kardashian transformă gesturile romantice în adevărate spectacole vizuale, decorând locuințe întregi cu mii și mii de flori. Se poate spune că în lumea vedetelor, cadourile nu sunt doar simboluri de afecțiune, ci demonstrații de opulență care ridică constant standardele.

Kevin Hart a demonstrat că romantismul poate apărea în cele mai neașteptate momente. În 2014, în timpul unei ieșiri în oraș, comediantul a profitat de câteva minute în care soția sa, Eniko, s-a retras la baie pentru a organiza o surpriză memorabilă: 1.000 de trandafiri livrați pe loc. Ulterior, Hart a povestit pe rețelele sociale că gestul a fost menit pur și simplu să o facă fericită, pentru că fericirea ei era și a lui.

Alexis Ohanian, declarație publică pentru Serena Williams: Fondatorul Reddit a ridicat ștacheta în materie de susținere publică atunci când Serena Williams s-a întors pe teren după nașterea fiicei lor. Alexis Ohanian a comandat patru panouri publicitare amplasate pe o autostradă din California, dedicate sportivei și rolului ei de mamă. Mesajele, care o numeau „cea mai mare mamă din toate timpurile”, au devenit rapid virale.

Renumit pentru generozitatea sa, David Beckham nu s-a limitat la gesturi simbolice. Unul dintre cele mai notabile daruri oferite Victoriei Beckham a fost un colier Bulgari cu diamante și rubin, evaluat la aproximativ 8 milioane de dolari. La scurt timp, a urmat și o surpriză inedită: o cramă din Napa Valley cumpărată special pentru ea, ascunsă inițial sub forma unei simple sticle de vin personalizate.

Travis Scott și luxul oferit lui Kylie Jenner: În timpul relației cu Kylie Jenner, Travis Scott a impresionat prin cadouri extravagante. La împlinirea vârstei de 21 de ani, Kylie a primit un Rolls-Royce vintage alb, iar lista nu s-a oprit aici: un Ferrari de peste un milion de dolari, precum și o casă inundată de trandafiri, la aniversarea de 22 de ani.

Pentru aniversarea de 42 de ani a lui Kourtney Kardashian, Travis Barker a transformat locuința acesteia într-o adevărată grădină interioară, umplând-o cu lalele și gardenii, florile ei preferate. Gestul a prefațat logodna și, ulterior, căsătoria lor.

Cadourile imobiliare pentru Kim Kardashian: În timpul mariajului lor, Kanye West a dus luxul la extrem. Cel mai impresionant dar rămâne un apartament de aproximativ 14 milioane de dolari în Miami Beach, oferit de Crăciun. Alte surprize au inclus mașini de lux și aranjamente florale impresionante, cu costuri de zeci de mii de dolari.

În 2006, Tom Cruise a atras atenția publicului când i-a oferit lui Katie Holmes, cu ocazia nunții, un avion privat de 20 de milioane de dolari. Aeronava era complet echipată pentru confort și intimitate, reflectând stilul de viață exclusivist al cuplului de atunci.

Angelina Jolie și darul simbolic pentru Brad Pitt: Angelina Jolie a ales un cadou cu semnificație profundă: un măslin vechi, în valoare de aproape 20.000 de dolari, oferit lui Brad Pitt. Plantat pe domeniul lor din Franța, copacul a simbolizat atât dragostea, cât și angajamentul față de natură.

Poate unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lume, Beyoncé și Jay-Z s-au remarcat și prin darurile impresionante pe care și le-au făcut. După nașterea fiicei lor, artista i-a oferit soțului un avion privat de aproximativ 40 de milioane de dolari. La rândul său, Jay-Z a răspuns cu un iaht de lux evaluat la peste 70 de milioane, iar lista cadourilor spectaculoase a continuat de-a lungul anilor.

De asemenea, Katy Perry i-a făcut lui Russell Brand, un cadou cu adevărat neobișnuit. Cu ocazia împlinirii a 35 de ani, comediantul a primit un bilet în valoare de aproximativ 200.000 de dolari pentru un zbor suborbital la bordul unei nave Virgin Galactic.

Relația celor doi a fost marcată și de alte gesturi extravagante. La nuntă, schimbul de daruri a atras atenția publicului: Russell Brand i-a dăruit lui Katy Perry un tigru bengalez, botezat Machli, iar cântăreața i-a întors gestul oferindu-i un pui de elefant.