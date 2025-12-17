Fără globuri, fără beteală. Bradul de Crăciun care a stârnit reacții aprinse

O tendință neobișnuită printre vedete a atras atenția publicului în această perioadă de dinaintea sărbătorilor: „bradul de Crăciun gol”. Fără ornamente sau globuri, unele personalități aleg să își decoreze locuințele cu un brad minimal, dar gestul lor a stârnit reacții mixte pe rețelele sociale, informează Fox News.

În acest sezon, brazii de Crăciun „fără ornamente” stârnesc controverse și aprind dezbateri despre tradiție și estetică. Dacă unii admiră liniile simple și eleganța modernă, alții regretă dispariția elementelor clasice care dau sărbătorilor farmecul lor familiar. Fenomenul ridică totodată întrebări despre influența vedetelor asupra gusturilor publicului și despre granițele libertății de expresie în decorul festiv.

Minimalismul aplicat bradului de Crăciun pare să fie mai mult decât o tendință estetică: acesta provoacă polarizare. Pe măsură ce oamenii din întreaga lume se pregătesc să călătorească pentru a se reuni cu familia, devine un motto care stârnește atât admirație, cât și critici.

Pe rețelele sociale, brazii lipsiți de decorațiuni sau încărcați doar de lumini albe delicate au cucerit atenția publicului. În unele cazuri, bradul rămâne gol, subliniind obsesia pentru simplitate și redefinind imaginea clasică a sărbătorilor de iarnă.

Vedete precum Julianne Moore, Michelle Pfeiffer, Victoria Beckham sau Khloé Kardashian au ales să își decoreze bradul de Crăciun cu un stil minimalist, renunțând la beteală și ornamente opulente în favoarea liniilor simple și a accentelelor discrete de strălucire.

Însă această estetică nu este pe placul tuturor. Un internaut a comentat: „Pur și simplu nu ai gust. Ornamentele sunt obligatorii”, respingând complet conceptul bradului „gol”.

Designerii au denumit această tendință „brad fără ornamente” sau „aproape gol”, semnalând faptul că minimalismul și-a făcut intrarea și în decorurile de sărbători.

Susținătorii stilului spun că bradul minimalist emană liniște, eleganță și lipsă de stres. „E rafinat și fără aglomerare vizuală”, a declarat un fan al simplității, apreciind o abordare mai calmă și ordonată a sezonului festiv.

În schimb, critici ai acestui trend consideră că un brad atât de simplu pare neterminat și lipsește de căldura și bucuria caracteristice sărbătorilor.

View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Tot mai multe familii optează pentru o abordare mixtă în decorarea bradului de Crăciun: un pom minimalist în sufragerie, care să ofere un aer elegant, și un al doilea la etaj, destinat copiilor pentru a-l împodobi.

Simplitatea bradului nu îi diminuează rolul, dimpotrivă, designul minimalist câștigă tot mai mulți adepți. În paralel, oamenii preferă adesea reuniuni mai restrânse și să păstreze tradiții mai prietenoase cu bugetul familial.

Cu mai puține decorațiuni de achiziționat și depozitat, gospodăriile economisesc bani. În plus, în casele cu copii sau animale de companie, ornamentele fragile și cele suspendate pot deveni rapid surse de pericol.

Retailerii au răspuns acestei tendințe prin oferirea de brazi gata luminați și decorațiuni cu design simplu, adaptate cererii pentru un decor curat și ordonat.

Jacqueline Whitmore, expertă în etichetă din Florida, a explicat pentru Fox News Digital că minimalismul în decorarea bradului de Crăciun este o alegere personală, nu o obligație. „Așa cum obișnuia să spună mătușa mea, gusturile diferă de la om la om. Minimalismul este opțional”, a subliniat ea.

Whitmore a adăugat că regulile de bune maniere implică respectarea deciziilor celor care aleg să-și decoreze bradul altfel decât te-ai aștepta: „Mai puțin înseamnă mai mult, mai ales când vine vorba de comentarii negative.” Totuși, unii nu reușesc să se abțină de la critici.

Pe platforma TikTok, un utilizator și-a exprimat curiozitatea: „Mă întreb câți copii nu își mai decorează bradul astăzi”. Pentru multe persoane, brazii tradiționali de Crăciun păstrează o valoare sentimentală profundă, fiind împodobiți cu ornamente realizate manual la școală, fotografii din anii trecuți sau cadouri colecționate de-a lungul timpului.

„Pot spune povestea fiecărui ornament și nu aș schimba asta pentru cel mai perfect brad”, a mărturisit un utilizator online. Altcineva a adăugat: „Bradul de Crăciun tradițional va rămâne întotdeauna la modă”.