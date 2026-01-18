Moșmonul, pomul rustic care poate aduce venituri bune micilor producători

Moșmonul, pomul rustic aproape uitat, capătă din nou atenția fermierilor români. Rezistent la ger și cu cerere în creștere, fructul oferă micilor producători o oportunitate de afacere profitabilă în pomicultură, potrivit romaniatv.net. Cunoscut sub denumirea populară de moșmon, scorușul nemțesc a fost cultivat încă din Antichitate.

Cunoscut sub denumirile populare moșmon, scoruș nemțesc sau moșmon comun, acest pom face parte din familia Rosaceae și a fost cultivat încă din Antichitate de greci și romani. Originea sa reală se află în zonele montane din nordul Iranului și sud-estul Asiei Mici, de unde s-a răspândit în Caucaz, Balcani și Europa de Sud.

În România, moșmonul apare sporadic în zonele de deal și câmpie, dar interesul pentru culturile sale crește. El este apreciat de cei care caută plante rezistente, cu investiții reduse și potențial de câștig ridicat în pomicultură.

Moșmonul este un pom de talie mică spre medie, care ajunge la 4–5 metri înălțime, cu o coroană largă și aerisită. Are un aspect rustic, apreciat în grădinile ornamentale datorită frunzelor mari, care toamna capătă nuanțe calde, și florilor albe sau rozalii, asemănătoare celor de gutui, care apar în lunile mai–iunie și atrag polenizatorii, sprijinind biodiversitatea.

Fructele brun-roșiatice ale moșmonului au sepale mari și persistente și devin comestibile abia după procesul natural de „înmuiere”, de obicei în noiembrie–decembrie, când pulpa devine moale și dulce-aromată. Ele pot fi valorificate proaspete sau procesate în gemuri și dulcețuri artizanale, marmelade, oțet, vin sau lichior.

Produsele obținute din moșmon sunt căutate în piețele locale, târgurile tradiționale și turismul gastronomic, fiind vândute la prețuri peste media fructelor obișnuite. Pomul este adaptabil, suportă temperaturi de până la -30°C, rezistă la secetă și necesită tratamente fitosanitare minime, ceea ce îl face mai puțin pretențios decât alte specii pomicole.

Moșmonul nu este o cultură industrială, dar este ideal pentru livezi mici, gospodării rurale, procesatori artizanali sau proiecte de agro-turism, unde valoarea fructelor crește prin procesare, iar investițiile inițiale rămân reduse. Plantarea se face toamna târziu, la distanțe de 3–4 metri, pe soluri bine drenate și zone însorite, iar înmulțirea se realizează prin semințe, marcotaj sau altoire.