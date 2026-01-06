Busuiocul, planta magică în tradiția românească. De ce se pune sub pernă de Bobotează

Considerat una dintre cele mai puternice si importante plante din tradiția populară românească, busuiocul este o plantă cu o puternică semnificație pentru ritualurile vechi legate de dragoste, noroc și protecție. La anumite sărbători, cum ar fi Boboteaza, fetele își pun busuioc sub pernă, un obicei practicat mai ales de fetele nemăritate, care încă este păstrat în mai multe zone ale țării, fiind asociat cu credința că această plantă „plină de puteri și magică”, ar putea dezvălui în vis chipul ursitului.

Istoria busuiocului depășește granițele spațiului românesc, fiind una dintre plantele cu o puternică încărcătură simbolică încă din Antichitate. Numele său provine din grecescul basileus, care înseamnă „rege”, indiciu al statutului special pe care planta l-a avut în vechile culturi. În Grecia și Roma antică, busuiocul era asociat cu ritualuri de purificare, protecție și fertilitate, fiind folosit atât în practici religioase, cât și în cele magice.

În tradiția creștină, busuiocul capătă o semnificație sacră. O legendă răspândită în spațiul ortodox spune că busuiocul ar fi crescut pe locul unde Sfânta Elena a descoperit Sfânta Cruce, motiv pentru care planta este considerată binecuvântată. De-a lungul timpului, această credință a consolidat legătura dintre busuioc și ritualurile bisericești, planta fiind folosită la sfințirea apei, la stropirea credincioșilor și la diverse slujbe religioase, potrivit doxologia.ro.

În cultura populară românească, busuiocul a fost perceput nu doar ca o plantă sfântă, ci și ca una „magică”, aflată la granița dintre credință și superstiție. Etnografii au consemnat faptul că busuiocul era folosit în descântece de dragoste, ritualuri de aflare a ursitului, dar și pentru protecția casei și a familiei. Fetele îl purtau la sân sau îl păstrau la icoane, considerând că aduce noroc și atrage iubirea.

La români și în întreaga lume ortodoxă, busuiocul este considerat o plantă sacră, utilizată în ritualuri religioase și pentru protecția locuinței și a familiei. Agheazma se prepară cu busuioc și este împrăștiată cu un mănunchi din plantă pentru alungarea răului și sfințirea spațiilor. În plus, busuiocul se așază la icoane, fiind considerat un element care atrage protecția divină asupra casei și locuitorilor acesteia, iar mulți români îl păstrează în ghivece la fereastră pentru a asigura bunăstarea și siguranța familiei.

Tradiția populară românească prevede cultivarea busuiocului în ziua de Sfântul Gheorghe, înainte de răsăritul soarelui, după ce semințele au fost puse în vase mici la Dragobete, pe 24 februarie, și ținute în casă, la lumină. Recoltarea începe la sfârșitul lunii iunie, când apar primele flori, și continuă până toamna târziu, când cade bruma. Se culeg doar vârfurile înflorite, nu și partea lemnoasă, iar pe măsură ce acestea sunt recoltate, planta dezvoltă noi lujeri care vor înflori la rândul lor, asigurând astfel continuitatea producției și întreținerea tradiției.

Foarte apreciat în bucătărie, busuiocul este utilizat în numeroase preparate din bucătăriile europene și asiatice, de la sosuri pentru paste și salate, la carne, fructe de mare sau brânzeturi, în special mozzarella. Aroma sa distinctă se potrivește cu roșii, ulei de măsline, lămâie, usturoi sau ceapă, iar frunzele verzi pot fi folosite și pentru decorarea deserturilor sau băuturilor, precum și în prepararea sosului pesto, ingredient de bază al gastronomiei mediteraneene.

În afara utilizării culinare, busuiocul este valorificat ca remediu naturist, sub formă de ceai sau ulei esențial, datorită acțiunii sale antibacteriene, antifungice, antispastice și carminative. Planta este bogată în minerale, vitamine și polifenoli antioxidanți, dar și în fibre și betacaroten, contribuind la protecția celulelor, susținerea digestiei și stimularea circulației sanguine, având efecte benefice asupra aparatului cardiovascular și prevenind tulburările circulatorii sau ale inimii.

Credința în puterea magică a busuiocului își are rădăcinile în vremuri imemoriale, când planta era asociată cu forțele primordiale ale naturii și cu entitățile supranaturale. În cultura românească, busuiocul este considerat capabil să alunge spiritele malefice, să purifice spațiile și să aducă noroc și prosperitate, fiind adesea numit „floarea dragostei” sau „iarba sfântă”, epitete care îi subliniază rolul special de intermediar între lumea materială și cea spirituală.

Practica de a pune busuioc sub pernă este legată de anumite date din calendarul tradițional românesc, considerate momente de tranziție între lumea materială și cea spirituală. Printre acestea se numără 5 ianuarie, ajunul Bobotezei, 29 noiembrie, ajunul Sfântului Andrei, 23 iunie, ajunul Sânzienelor, și 23 februarie, ajunul Dragobetelui, perioade în care se crede că energiile subtile ale universului pot fi accesate și visele pot transmite mesaje din lumea de dincolo.

Busuiocul are un rol central în sărbătoarea Botezului Domnului (Boboteza), fiind considerat un simbol al purificării, protecției și prosperității. În această zi, preoții vizitează casele credincioșilor pentru a sfinți gospodăria cu apă și pentru a oferi crenguțe de busuioc, aducând astfel pace, liniște și belșug. Busuiocul sfințit este folosit ulterior de familie pentru stropirea casei și, în unele cazuri, pentru consum, alături de apă sfințită și anafură, cu scopul de a începe ziua într-o stare spirituală și liniștită.

În tradiția populară, busuiocul de Bobotează este considerat un talisman norocos. Fetele de măritat îl folosesc în ritualuri pentru a-și descoperi viitorul soț. In seara din ajunul Bobotezei, din 5 spre 6 ianuarie, tinerele „fură” un fir de busuioc din mănunchiul sfințit de preot, îl leagă cu un fir roșu de mătase și îl pun sub pernă pentru a-și visa alesul.

Din același fir roșu, se poate confecționa un inel purtat pe degetul inelar de la mâna stângă. Se consideră că fetele care respectă ritualul și dorm cu sufletul liniștit vor vedea în vis flăcăul care le va cere în căsătorie. Se crede că planta sfințită alungă energiile negative, aduce liniște și calm, ajutând la relații mai bune între membrii familiei și menținerea bunăstării în gospodărie.