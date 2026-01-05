Câte zile este interzis să speli după Bobotează. Reguli bisericești legate de ziua în care se sfințesc toate apele

În ziua de Bobotează, sărbătorită pe 6 ianuarie, tradițiile și obiceiurile religioase impun respectarea unor practici specifice, iar unul dintre acestea vizează activitățile casnice, în special spălatul rufelor. Boboteaza amintește de Botezul Mântuitorului Iisus Hristos în râul Iordan și este unul dintre cele mai importante praznice din calendarul ortodox. În această zi, dar și în cele marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox, Biserica Ortodoxă Română (BOR) îi îndeamnă pe credincioși să renunțe de la muncile casnice.

Spălatul, călcatul, cusutul sau alte treburi gospodărești ar trebui lăsate pentru zilele lucrătoare, spun reprezentanții bisericii. Astfel, pe 6 ianuarie și în ziua imediat următoare, 7 ianuarie – când este prăznuit Sfântul Ioan Botezătorul – rufele nu se spală conform tradiției religioase.

În unele zone din țară, multe gospodine consideră că rufele nu trebuie spălate timp de nouă zile după Bobotează, motivul invocat fiind faptul că în această sărbătoare toate apele sunt sfințite.

Cu toate acestea, Biserica arată că aceste superstiții nu reflectă realitatea liturgică. Apa nu devine sfințită automat în toate izvoarele, râurile sau în alte surse, ci doar acea apă asupra căreia se oficiază slujba de sfințire. Harul lui Dumnezeu nu se răspândește automat asupra tuturor apelor, ci se pogoară acolo unde este chemat și unde se desfășoară slujba religioasă.

Prin urmare, interdicția de a spăla rufe timp de nouă zile după Bobotează este o considerată o exagerare. Astfel, restricția se aplică doar în zilele de sărbătoare cu cruce roșie din calendar, precum 6 și 7 ianuarie.

Pe 6 ianuarie, în bisericile ortodoxe se săvârșește slujba de Bobotează, iar în unele zone preoții merg alături de credincioși pe malul unui râu pentru sfințirea apei. Aici are loc tradiționala aruncare a crucii în apă, iar tinerii curajoși încearcă să o recupereze.

Cu acest prilej, credincioșii primesc Agheasma Mare, apa sfințită care, potrivit tradiției, are puterea de a binecuvânta sufletele și trupurile credincioșilor, dar și locuințele și spațiile în care aceștia își desfășoară activitatea.

Agheasma Mare se gustă de opt ori, cifra simbolizând veșnicia și viața de veci, amintind de ziua a opta menționată în Cartea Apocalipsei, ce urmează după Judecata universală. Apa sfințită se bra pe nemâncate timp de opt zile, semnificând prioritatea hranei spirituale față de cea lumească.