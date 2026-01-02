Calendarul Ortodox ianuarie 2026. Șapte sărbători cu cruce roșie în prima lună a anului

Luna ianuarie 2026 debutează sub semnul marilor sărbători creștine, fiind o perioadă de maximă importanță liturgică ce concentrează evenimente esențiale din viața Mântuitorului și istoria bisericii.

Prima lună a anului oferă credincioșilor un început sub semnul binecuvântării și al reînnoirii spirituale, marcând arătarea lui Hristos în lume.

Calendarul creștin ortodox programează în prima parte a lunii evenimente fundamentale pentru doctrina credinței.

Pe 6 ianuarie, serbăm Botezul Domnului (Boboteaza sau Teofania).

Sărbătoarea Botezului Domnului, celebrată pe data de 6 ianuarie, este cunoscută în tradiția ortodoxă și sub denumirile de Bobotează, Teofanie sau Arătarea Domnului, fiind considerată unul dintre cele mai importante momente ale anului liturgic.

Această zi marchează arătarea Sfintei Treimi la râul Iordan în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul. Evenimentul este însoțit de manifestări divine extraordinare, precum deschiderea cerurilor și coborârea Duhului Sfânt sub formă de porumbel, confirmând astfel natura dumnezeiască a lui Hristos.

Totodată, Boboteaza reprezintă un moment de curățire spirituală profundă, marcat de sfințirea apelor, care aduce binecuvântare întregii comunități de credincioși.

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuit în fiecare an la data de 7 ianuarie, continuă în mod firesc tematica sărbătorii Botezului Domnului, punând în centrul atenției personalitatea celui care a slujit direct la arătarea lui Hristos la râul Iordan.

În această zi, Biserica îl cinstește pe Sfântul Ioan sub titlurile de „Înaintemergător” și „Prooroc”, amintind de misiunea sa de a pregăti calea Domnului prin chemarea poporului la pocăință și vestirea Împărăției cerurilor.

Din perspectivă teologică, soborul evidențiază rolul său unic de punte între Vechiul și Noul Testament, el fiind ultimul mare profet și, totodată, primul mărturisitor al lui Hristos în lume. Sărbătoarea are menirea de a consolida mesajul Bobotezei, subliniind importanța mărturiei creștine, a smereniei și a ascultării depline față de voia lui Dumnezeu.

A doua jumătate a lunii ianuarie este dedicată unor personalități marcante ale teologiei și monahismului:

11 ianuarie: Cuviosul Teodosie cel Mare, cunoscut drept începătorul vieții de obște în Palestina.

18 ianuarie: Sfinții Atanasie și Chiril, patriarhi ai Alexandriei și figuri de referință în lupta împotriva ereziilor.

25 ianuarie: Sfântul Grigorie de Nazianz (Teologul) și Sfântul Bretanion, episcopul Tomisului.

30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi (Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur). Această zi este consacrată unității în credință și este considerată ziua învățământului teologic ortodox.

Pe lângă marile praznice, luna ianuarie include pomeniri ale unor sfinți cu rol decisiv în organizarea vieții monahale și mărturisirea credinței:

10 ianuarie: Cuviosul Antipa de la Calapodești și Sfântul Grigorie al Nisei.

17 ianuarie: Sfântul Antonie cel Mare, considerat întemeietorul monahismului creștin.

20 ianuarie: Sfântul Eftimie cel Mare.

26 ianuarie: Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfinții Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan.

27 ianuarie: Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur.

Această succesiune de sărbători transformă luna ianuarie într-un reper al valorilor fundamentale ale vieții religioase, oferind repere de smerenie, curaj și rigoare teologică pentru întreg anul bisericesc civil.