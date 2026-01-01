Social

Cel mai bun oraș de vizitat în ianuarie. Renunți la hainele groase în cea mai rece lună

Comentează știrea
Cel mai bun oraș de vizitat în ianuarie. Renunți la hainele groase în cea mai rece lunăSursă foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Experții în turism au indicat un oraș spaniol mai puțin cunoscut decât Barcelona sau Madrid drept cea mai bună destinație europeană de vizitat în luna ianuarie, datorită climei plăcute, atracțiilor locale și posibilității de a fi explorat pe jos, potrivit Expres.

Cordoba, destinație recomandată în ianuarie

Cordoba, situată în sudul Spaniei, în regiunea Andaluzia, este descrisă de unii drept bijuteria ascunsă a țării. Orașul poate fi parcurs cu ușurință pe jos și oferă numeroase locuri interesante pentru vizitatori.

Specialiștii în turism recomandă vizite în afara sezonului pentru a evita aglomerația. Luna ianuarie este ideală, după sărbători, când temperaturile ajung în jur de 15 grade Celsius și orașul este mai liniștit.

Zona veche din Cordoba, apreciată de turiști

Turiștii confirmă recomandările experților, subliniind că Cordoba este o destinație ideală pentru vizitele de iarnă. Orașul oferă o atmosferă calmă și primitoare, departe de aglomerația verii, iar vremea blândă permite explorarea plăcută a străzilor sale. Vizitatorii pot descoperi cu ușurință numeroase atracții, de la clădiri istorice la cafenele și restaurante.

Televiziunea care a rupt topul de Revelion. Audiențe record
Televiziunea care a rupt topul de Revelion. Audiențe record
Strategia ascunsă a lui Putin. Presupusul atac lansat asupra reședinței sale, o încercare de blocare a planului de pace
Strategia ascunsă a lui Putin. Presupusul atac lansat asupra reședinței sale, o încercare de blocare a planului de pace
turisti hotel

turisti hotel. Sursa foto: Pixabay

Zona veche a orașului, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, păstrează farmecul tradițional și arhitectura andaluză, în timp ce buticurile unice completează experiența culturală. Experiența de a explora Cordoba pe jos, în ianuarie, este apreciată pentru intimitatea și atmosfera relaxantă a orașului.

Atracții istorice din Cordoba

Unul dintre cele mai populare obiective turistice din Cordoba este moscheea La Mezquita, construită în anul 784 d.Hr. Turiștii sunt impresionați de arhitectura sa impresionantă și de mozaicurile bine conservate, apreciind atenția la detalii și frumusețea spațiului. Vizitatorii notează că, deși poate fi aglomerat, experiența merită pe deplin pentru valoarea istorică și artistică a monumentului.

În plus, Palacio de Viana, o vilă cu o grădină tropicală, este recomandată de turiști pentru farmecul său și pentru legătura cu trecutul nobilimii locale. Ambele obiective pot fi vizitate contra cost și oferă o incursiune completă în patrimoniul cultural al orașului

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:31 - Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone în regiunea Herson. Sunt zeci de morți
18:22 - Sărbători cu mese pline și coșuri de gunoi arhipline. Risipa alimentară atinge cote alarmante în Republica Moldova
18:14 - Scriitoarea care a ilustrat imaginea societății interbelice
18:04 - Angela Gheorghiu, despre căsnicia cu Roberto Alagna. A trecut prin multe
17:56 - Noi detalii despre tragedia din Elveția. Cele mai multe victime au între 16 și 26 de ani
17:46 - Crima de la Sibiu. Tânăra acuză că și-a ucis mama vrea să scape de arestul preventiv

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale