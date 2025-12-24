Social

Revelion sub cerul liber, la munte. Programul anunțat pentru pârtia Kalinderu

Revelion sub cerul liber, la munte. Programul anunțat pentru pârtia KalinderuKalinderu / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

În noaptea de 31 decembrie 2025, pe pârtia Kalinderu din Bușteni va avea loc o petrecere în aer liber intitulată „Revelion sub Caraiman”, cu acces liber pentru public.

Evenimentul este programat să înceapă de la ora 22:00 și include spectacol de muzică live, DJ set-uri și foc de artificii.

„Revelion sub Caraiman”, o petrecere open-air cu acces liber, muzică live şi foc de artificii, va începe în 31 decembrie, de la ora 22:00, pe pârtia Kalinderu din Buşteni.”

Detalii despre programul muzical și artiști

Pe scena amplasată pe pârtie urmează să urce Iulia Neagoe, artistă cunoscută publicului larg prin participarea sa în emisiunea Vocea României.

Ea va susține un concert în acompaniamentul trupei Bellmusic Orchestra, care va aduce muzica live în aer liber.

„Pe scenă va urca Iulia Neagoe, cunoscută publicului larg de la Vocea României, alături de Bellmusic Orchestra, care va aduce muzica live în aer liber.”

Spectacolul va include și momentele oferite de DJ-i, alături de alte elemente de program pregătite pentru participanți.

Foc de artificii și alte elemente ale evenimentului

După miezul nopții, pe lângă programul muzical, publicul prezent va putea asista la un foc de artificii, parte din programul pregătit pentru trecerea în anul 2026. Organizatorii au anunțat și alte surprize care vor completa seara de Revelion.

Revelion sub Caraiman

Revelion sub Caraiman / sursa foto: Facebook

„Atmosfera va fi completată de DJ set-uri, un foc de artificii spectaculos şi surprize pregătite pentru public.” News.ro

Contextul și invitația pentru public

Evenimentul este deschis atât localnicilor, cât și turiștilor aflați în stațiunea Bușteni de Revelion. Accesul nu presupune costuri de intrare pentru participanți, iar atmosfera de sărbătoare este organizată în aer liber pentru a marca trecerea în anul 2026.

Potrivit comunicatului de presă publicat de sursa organizatoare, „Revelion sub Caraiman” va avea loc în seara de 31 decembrie, începând cu ora 22:00, şi promite o atmosferă vibrantă, exact aşa cum trebuie să fie trecerea într-un nou început.”

Publicul este, de asemenea, invitat să participe la momentul de la miezul nopții sub munte, acolo unde se va marca oficial intrarea în noul an.

