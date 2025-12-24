Revelion sub cerul liber, la munte. Programul anunțat pentru pârtia Kalinderu

În noaptea de 31 decembrie 2025, pe pârtia Kalinderu din Bușteni va avea loc o petrecere în aer liber intitulată „Revelion sub Caraiman”, cu acces liber pentru public.

Evenimentul este programat să înceapă de la ora 22:00 și include spectacol de muzică live, DJ set-uri și foc de artificii.

Pe scena amplasată pe pârtie urmează să urce Iulia Neagoe, artistă cunoscută publicului larg prin participarea sa în emisiunea Vocea României.

Ea va susține un concert în acompaniamentul trupei Bellmusic Orchestra, care va aduce muzica live în aer liber.

Spectacolul va include și momentele oferite de DJ-i, alături de alte elemente de program pregătite pentru participanți.

După miezul nopții, pe lângă programul muzical, publicul prezent va putea asista la un foc de artificii, parte din programul pregătit pentru trecerea în anul 2026. Organizatorii au anunțat și alte surprize care vor completa seara de Revelion.

Evenimentul este deschis atât localnicilor, cât și turiștilor aflați în stațiunea Bușteni de Revelion. Accesul nu presupune costuri de intrare pentru participanți, iar atmosfera de sărbătoare este organizată în aer liber pentru a marca trecerea în anul 2026.

Publicul este, de asemenea, invitat să participe la momentul de la miezul nopții sub munte, acolo unde se va marca oficial intrarea în noul an.