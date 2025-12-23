Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 decembrie 2025. Cei doisprezece Crai de la Răsărit

Pe 24 decembrie s-au născut Howard Hughes, Tycho Brahe, Ava Gardner, Ricky Martin, Tudorel Popa, Mircea Diaconu, Aristizza Romanescu, Nichifor Crainic.

În calendarul creştin-ortodox este Sf. Eugenia. Şi, Ajunul Crăciunului. Nimic în “Kalendar”, dacii, numiți uneori geți, nu serbau Saturnaliile romane şi nici nu ştiau de Naşterea lui Iisus.

O notă specială pentru americanul Howard Hughes, născut în ziua de Ajun. O variantă pentru public a vieţii lui aţi văzut-o, poate, în soap-opera "Aviatorul" în interpretarea mediocră a lui DiCaprio.

Adevărata biografie alui H.H. am auzit-o de la multimiliardarul iranian Hassan Molavi Tabrizi. Molavi l-a invidiat întotdeuna pe Howard Hughes pentru filmele şi cazinourile sale, dar mai ales pentru modul formidabil în care şi-a disimulat viaţa şi afacerile.

Probabil că o bună parte a Companiei lucra pentru Howard. Averea lui imensă i-a permis tot felul de capricii şi curiozităţi. Fiind un mare patriot, Howard Hughes a ajutat America de câte ori a putut. Astfel, se spune că el este cel care a orchestrat un avantaj important al Americii asupra URSS în războiul rece. Întâi a lansat o campanie de intoxicare ştiinţifică asupra existenţei unor noduli de metale rare, în stare pură, care ar fi fost pe fundul oceanului.

Apoi a construit o navă gigantică, care urma să strângă nodulii. De fapt, nava „Glomar Explorer” a ridicat de pe fundul Oceanului Pacific un submarin sovietic strategic supersecret avariat, se pare, K-nu-ştiu-cât. Tehnologiile găsite la bordul submarinului şi codurile de comunicaţii au avantajat decisiv SUA în câştigarea unei etape a războiului rece.

Nu ştiu dacă povestea este reală. Astfel de istorii arată că oamenii cu stare, bogaţii, sunt patrioţi, au aspiraţii înalte, sunt protectori ai ştiinţei, culturii şi ai artei, sunt de partea celor buni şi sunt folositori ţării şi umanităţii în general. O poveste...

Nu-mi mai amintesc dacă am citit-o undeva, am ascultat-o pe drumul Mătăsii, în Orient, sau pur și simplu o născocesc pe măsură ce scriu. Este despre Cei Trei Crai de la Răsărit.

În Catacombele Sf. Petru, sub Roma, este zugrăvit ceva pe un perete. Adorația Magilor. Dar, Magii sunt în număr de doisprezece. Povestea lor o să v-o spun acum.

Al doisprezecele Mag era astrolog și matematician la Roma, la curtea împăratului Augustus. Într-o bună zi, cam cu un an înaintea Nașterii, astrologul pune genunchiul pe podea în fața împăratului și îi spune că vechi scrieri etrusce arată că se va Naște în Orient un Rege al Lumii, care va aduce pacea de o mie de ani și că timpul acesta nu este departe. Augustus a zâmbit ca unui vis și a spus că este bine să ai relații bune cu Regele Lumii care va întări Pax Romana, și i-a dat astrologului o galeră și câțiva soldați ca să ajungă în Iudeea unde era semnalată Steaua, de fapt trei conjuncții, în același an, Jupiter-Saturn. Nimeni nu a mai auzit de galeră, astrolog, sau soldați. Probabil că nava a fost scufundată de o furtună, sau capturată de pirați. I-ar fi adus lui Hristos putere imperială.

De la templul Marelui Zeu Toth, protectorul științelor. A anunțat ceilalți preoți despre descoperirea lui, Steaua, care urma să apară vestind pe Mesia, aceeași conjuncție. Într-o dimineață a fost găsit mort. Mușcat de un șarpe otrăvitor, vipera din deșertul Nubiei. Soartă, sau execuție rituală? Nimeni nu știe... I-ar fi adus Fiului Domnului științele secrete, înțelepciunea veche și puternică.

Al zecelea Mag a fost din mândra rasă a vikingilor. Vrăjitor și preot al lui Odin. Și el a știut de nașterea lui Iisus Hristosul, din osișoarele de lup, din Rune și din vechile povești de pe timpul Marilor Zei și a Primilor Strămoși. Apoi a văzut Steaua, conjunctura Jupiter-Saturn, care indica Orientul, Iudeea. A spus în dreapta și în stângă, căutând tovarăși de călătorie, războinici. Dar niciunul nu a vrut să îl însoțească, nu era nimic de cucerit, nimic de jefuit, nimic de răpus. Așa că a renunțat, singur nu putea să răzbată. I-ar fi adus Lui Iisus victorie, întotdeauna.

Astrolog, învățățel din insula Kos, aflat în slujba cârmuitorului Atenei. Care, când i s-a spus ce și cum și i s-a cerut ajutorul, a interzis imediat și drastic călătoria spre Betleemul Iudeii, care putea fi interpretată drept un amestec într-o provincie romană. I-ar fi adus Lui Iisus Hristosul înțelepciune și logica lui Aristotel.

Al optulea Mag a fost indian, slujitor devotat la Observatorul din Munți. Probabil spre Himalaia, Observatorul Jaipur a fost construit mult mai târziu. Era gata-gata să obțină, pentru lunga călătorie, sprijin și bani de la maharajah, dar a început musonul și au fost altele de rezolvat. I-ar fi adus Mesiei puterea de a conduce oamenii.

Al șaptelea Mag a fost un druid din pădurile Galiei. Și el a fost anunțat de Stea. Dar a fost convins de ceilalți druizi că totul este doar o iluzie, Regele Lumii nu poate exista. Așa că a renunțat să plece către Iudeea. I-ar fi adus Lui Iisus puterea asupra animalelor și a pădurii.

Locuia în Nord, către Edessa. Și el a văzut Steaua și și-a amintit de profeția lui Isaia, care a trait cu 700 de ani inainte de nasterea lui Hristos, cel ce a profețit nasterea Acestuia din Fecioara Maria. "Iata, Fecioara va avea in pantece si va naste Fiu si vor chema numele Lui Emanuel, care se talcuieste: Cu noi este Dumnezeu" (Isaia 7,14). Făcând măsurătorile astrologice și văzând că este în întârziere s-a grăbit cât a putut. A înșeuat calul și a sărit voinicește în șa. Dar, vai, graba strică treaba, a ratat și a căzut. Și-a rupt un picior pe care și l-a pus repede în atele fiind și puțin doctor. A fluierat a pagubă și a zis că Bunul Dumnezeu nu l-a chemat la nașterea Fiului Său! I-ar fi adus Pruncului puterea profeției.

Al cincilea Mag a fost persan, slujitor al Focului. Nu se știe de ce, dar a făcut o greșeală în calculele lui. Așa că a ajuns la Betleem cu șase luni întârziere când Sfânta Familie era deja în Egipt și se stingeau ecourile asasinatelor pruncilor. I-ar fi adus lui Iisus puterea peste Foc.

Al patrulea Mag, ei, dar s-a făcut un film despre el. S-a pierdut în călătoria lui, 33 de ani, oferind cu bunătate darurile lui pregătite pentru Mesia. A ajuns la Ierusalim în ziua Crucificării ca să-L vadă pe Iisus purtându-Și Crucea.

Gaspar – regele Tarsusului, Melchior – conducatorul Arabiei și Balthazar – regele Etiopiei. Alți autori biblici susțin că au fost regi persani, Regii-Magi. Ei au ajuns imediat după Naștere, aducând daruri rituale și adorând Pruncul. Se știe ce daruri simbolice au adus Pruncului: aur, smirnă și tămâie. Am mai discutat, de multe, ori despre semnificația lor și cum trei astrologi au devenit primii creștini. Căutați și o să găsiți!

Grăbiţi-vă, pentru că la noapte vin Cei Trei Crai de la Răsărit, cu de trei ori mai multe cadouri... doar mâine este o altă zi !

Astăzi este o zi densă, faci ultimile prgătiri de Crăciun. O dimineaţă fără surprize, dar cauţi ceva nou, poate accesorii, pentru petrecerea de Crăciun! Un şal, o vestă, o centură? Toate aspectele sunt favorabile, chiar cele care ţin strict de proiectele tale personale, adică de gândurile pe care ţi le faci. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la mare distanţă, drumurile nu îţi sunt deschise!

Dimineaţă obositoare dar profitabilă. Nu este o zi în care să faci schimbări, pe niciun plan. În orice caz, ajungi seara târziu acasă. Dacă e aşa, poţi juca cu succes rolul lui Moş Crăciun! Banii sunt bine aspectaţi, evită, însă, cheltuielile un pic cam utopice şi exagerate. Mănâncă mai multe alimente strict naturale, vitamine şi fructe proaspete, mere şi citrice. Organismul tau are nevoie de cruţare şi de refacere. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Pe seară, cu prietenii, eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine în ziua de Ajunul Crăciunului.

Încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! Reflectezi că nimic nou sub soare, că ai mai avut astfel de probleme! Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” la listele de cadori de Crăciun. Seară romantică, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci, mai bine lasă-te cuprins de Spiritul Crăciunului şi de mirosul sarmaleleor şi al cozonacilor !

Ziua de astăzi este un prilej bun să rezolvi ultimile amănunte legate de casă, cumpărături, petrecerea de Crăciun, invitaţi. Conjunctura favorizează domeniul personal, aşa că tu ai dreptate! Nu fii intransigent când nu trebuie! Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă cu multe vorbe în seara de Ajunul Crăciunului.

Veşti bune! Se întâmplă lucruri, care te avantajează în a doua parte a zilei. Capacitatea ta de a domina situaţia, abilitatea ta de lider face ca noaptea de Ajun la Crăciun să fie o reuşită! La prânz poate este bine să-ţi îndulceşti viaţa aşa că oferă-ţi o prăjitura şi dă telefon unei prietene, poate vine să te ajute un pic... Vezi să nu fie din zodia Gemenilor sau a Săgetătorilor. Pana la urma în urma efortului facut o sa pici pe seară ca o pisică leşinată, în loc să fi un leu-paraleu. O sa visezi frumos şi colorat cum Cei trei Crai de la răsărit îţi aduc daruri, cum i-au adus şi Pruncului, acum mai bine de două mii de ani.

Eşti în stare să desfăşori o mare energie, să realizezi lucruri multe şi plăcute, numai pentru Crăciun! Până la noaptea de Ajun ai terminat totul şi casa este plină de mirosul cozonacilor! Toate drumurile sunt deschise pentru tine! Poţi folosi această zi de Ajun ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. S-ar putea să ai nevoie de ajutor! Daca este vorba de treburi casnice nu te speti, pune-i pe toţi la treaba! Mercur, relativ bine aspectat, te ajută să-ţi focalizezi atenţia către o lista de prioritaţi şi să comunici decent fiecăruia ce are de făcut, ca să nu se mai intre în obişnuita criză de timp de sărbători.

Ai idei noi şi plăcute, pentru noptea de Ajun. Pe plan sentimental, curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dar, dedică ziua celor dragi, celor din jurul tău! Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală existenţială te face să cheltuieşti prea mult. Incerca să dai dovadă de prudenţă şi echilibru şi evită cheltuielile exagerate. Totuşi, este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Ajunul Crăciunului poţi să-l sărbătoreşti împreună cu cei apropiaţi, acasă sau undeva la ţară – un Crăciun tradiţional ţi-ar încălzi sufletul şi te-ar bucura.

Astăzi eşti bunătatea şi politeţea întruchipate! Stelele te avantajează pe plan personal. Ideile tale sunt conturate, clare şi chiar de o oarecare eleganţă. O zi plăcută, în plină formă! Nicio grijă importantă aşa că lasă-te purtat de Spiritul Crăciunului. Sfârşitul anului este o perioadă splendidă ca să legi noi prietenii, să te distrezi. Ajunul Crăciunului poţi să-l sărbătoreşti cu colegii de la firma la un club la modă, sau acasă, cu familia extinsă, pe îndelete cu meniu bogat şi discuţii la mai multe pahare.

Investiţiile făcute astăzi, obligaţiile pe care le onorezi în relaţiile umane, cadourile de Crăciun, pot aduce "dividende" interesante! Convenţiile sociale sunt, adesea, afaceri de succes! Dacă eşti în vacanţă de Crăciun, astăseară, seara de Ajun, este un prilej colosal pentru o petrecere de iarnă cu cântece şi jocuri, ca să nu mai vorbim de dans. Dacă nu, o să ai o insomnie pe cinste! Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Mici răutăţi cu beteală şi lumânări colorate! Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Ajunul Crăciunului trebuie să-l sărbătoreşti, cu tot fastul cuvenit şi cu ritualurile tradiţionale, în familie.

Dimineaţa evită nervii, nerăbdarea şi deciziile pripite. Toată ziua trebuie să eviţi mai ales graba, chiar dacă eşti în urmă cu pregătirile, aranjamentele, cumpărarea cadourilor de Crăciun! Trebuie, numai, să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Pe de altă parte trebuie să fii mai cinstit(ă) în relaţiile cu noul tău prieten(ă), împărtăşeşte-i viziunea ta despre viaţă şi poţi să ai surpriza plăcută că ţi-o împărtăşeşte pe de-a întregul! Ajunul Crăciunului te găseşte cu multă treabă dar şi cu bucurii împărtăşite.

Trebuie să accepţi aberaţiile logice, în dauna utopiilor cotidiene. Crăciunul e mâine, fie că eşti pregătit, sau nu! Cadourile cumpărate în ultimul moment pot să fie, uneori, mai inspirate! Ziua de Crăciun, de Ajun de Crăciun este pentru mulţi nativi un bun prilej de reflecţie şi bilanţ. Te simti excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit pentru Crăciun şi ce datorii ai de achitat. Dar asta, mai târziu, acum ai de dansat şi de distrat!

Configuraţia indică că-ţi trebuie mai multă obiectivitate. De Ajun trebuie să stai în defensivă, până realizezi noul orizont de vedere. Nu lăsa lucrurile neclare, sau „în coadă de peşte”! Pregătirile de Crăciun fiind aproape terminate, relaxează-te! Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că ai întârziat, ca întotdeauna. Atitudinile tale de fată sau băiat bun nu prea au căutare în lumea asta decadentă şi superficială. Aşa că trebuie să cauţi cu multă atenţie pe cineva care să-ţi împărtăşească opiniile şi să te completeze, cineva cu care să te simţi bine în noaptea de Ajun de Crăciun!