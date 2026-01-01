Social

Patriarhul Daniel, despre tragedia din Elveția: În aceste momente de întristare, înălțăm rugăciuni către Domnul Iisus Hristos

Comentează știrea
Patriarhul Daniel, despre tragedia din Elveția: În aceste momente de întristare, înălțăm rugăciuni către Domnul Iisus HristosPatriarhul Daniel. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe după tragedia care a lovit stațiunea de schi Cran—Montana din Elveția. În mesaj, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) și-a exprimat regretul legat de tragedie și și-a arătat solidaritatea față de familiile îndoliate.

Patriarhul Daniel, mesaj legat de tragedia din Elveția

Reprezentantul BOR a făcut apel la rugăciune pentru sufletele celor care au murit în urma incendiului devastator.

„Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut la 1 ianuarie 2026 la stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, în urma căruia 40 de persoane și-au pierdut viața și aproximativ 100 au fost rănite”, se arată în mesajul Patriarhului.

Incendiu Elvetia.

Incendiu Elvetia. Sursa foto Captură video

Rugăciuni pentru cei care și-au pierdut viața în urma incendiului

Patriarhul a adăugat că înalță rugăciuni pentru odihna sufletelor celor morți, pentru însănătoșirea răniților și pentru întărirea familiilor îndoliate.

Dry January. Cum s-au lăsat de băutură Brad Pitt, Bradley Cooper și Miley Cyrus. Exclusiv
Dry January. Cum s-au lăsat de băutură Brad Pitt, Bradley Cooper și Miley Cyrus. Exclusiv
Românii în 2025 vs anii ’90: ce obiceiuri s-au pierdut și ce trenduri noi au apărut
Românii în 2025 vs anii ’90: ce obiceiuri s-au pierdut și ce trenduri noi au apărut

„În aceste momente de întristare, înălțăm rugăciuni către Domnul Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața, pentru odihna sufletelor celor adormiți, pentru grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru mângâierea familiilor îndoliate”, mai arată acesta.

Numărul morților a ajuns la 40

Potrivit poliției elvețiene, citate de presa internațională, zeci de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite în urma incendiului care a izbucnit în noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea de lux din Alpii elvețieni.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauzele tragediei și pentru a identifica toate victimele.

Un român stabilit în Elveția a devenit erou în noaptea de Revelion, la Crans-Montana, după ce a pătruns într-un bar cuprins de flăcări și a reușit să salveze peste 80 de persoane.

„În momentul respectiv veneam acasă cu copilul meu și cu soția mea și am auzit bubuitura, apoi a trebuit să cobor jos ca să văd despre ce este vorba. Și am văzut cum ieșeau oamenii arși din local și atunci am intrat înăuntru și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte, foarte mulți”, a mărturisit românul.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:55 - Dry January. Cum s-au lăsat de băutură Brad Pitt, Bradley Cooper și Miley Cyrus. Exclusiv
23:48 - Prima româncă devenită Ministru într-un Guvern al României
23:40 - Imagini rare cu armamentul Rusiei. Noua racheta nucleară a lui Putin, transportată către Belarus
23:29 - Mahmureala de Anul Nou: De ce cafeaua nu te ajută și ce funcționează cu adevărat
23:20 - Monica Davidescu, dezvăluiri de suflet. „Copiii își aleg părinți și am și dovada”
23:10 - Gică Popescu, sfat pentru Radu Drăgușin. Ce este esențial pentru internaționalul român

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale