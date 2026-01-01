Patriarhul Daniel, despre tragedia din Elveția: În aceste momente de întristare, înălțăm rugăciuni către Domnul Iisus Hristos

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe după tragedia care a lovit stațiunea de schi Cran—Montana din Elveția. În mesaj, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) și-a exprimat regretul legat de tragedie și și-a arătat solidaritatea față de familiile îndoliate.

Reprezentantul BOR a făcut apel la rugăciune pentru sufletele celor care au murit în urma incendiului devastator.

„Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut la 1 ianuarie 2026 la stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, în urma căruia 40 de persoane și-au pierdut viața și aproximativ 100 au fost rănite”, se arată în mesajul Patriarhului.

Patriarhul a adăugat că înalță rugăciuni pentru odihna sufletelor celor morți, pentru însănătoșirea răniților și pentru întărirea familiilor îndoliate.

„În aceste momente de întristare, înălțăm rugăciuni către Domnul Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața, pentru odihna sufletelor celor adormiți, pentru grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru mângâierea familiilor îndoliate”, mai arată acesta.

Potrivit poliției elvețiene, citate de presa internațională, zeci de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite în urma incendiului care a izbucnit în noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea de lux din Alpii elvețieni.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauzele tragediei și pentru a identifica toate victimele.

Un român stabilit în Elveția a devenit erou în noaptea de Revelion, la Crans-Montana, după ce a pătruns într-un bar cuprins de flăcări și a reușit să salveze peste 80 de persoane.

„În momentul respectiv veneam acasă cu copilul meu și cu soția mea și am auzit bubuitura, apoi a trebuit să cobor jos ca să văd despre ce este vorba. Și am văzut cum ieșeau oamenii arși din local și atunci am intrat înăuntru și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte, foarte mulți”, a mărturisit românul.