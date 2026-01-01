Noi detalii despre tragedia din Elveția. Cele mai multe victime au între 16 și 26 de ani

Majoritatea pacienţilor ajunşi la spital după tragedia de la Crans-Montana au vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, afirmă directorul unui spital elveţian, informează BBC. Directorul Spitalului Universitar din Lausanne a declarat că până în prezent au fost preluate 22 de persoane.

Claire Charmet a declarat pentru ziarul elveţian 24 Heures că pacienţii, cu vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani în medie, sunt „cazurile cele mai grave”.

„Punctul medical avansat din Crans a fost eliberat de cazurile cele mai critice”, spune Charmet, adăugând că pacienţii cu leziuni mai puţin grave ar putea fi transportaţi la Lausanne.

Referitor la cazurile cele mai grave, Charmet afirmă că recuperarea va fi „un proces lung şi intens, care va dura câteva săptămâni, poate chiar luni”.

Ea a subliniat că este „prea devreme pentru a determina” dacă vreunul dintre pacienţi se află în pericol, precizând că prioritatea a fost „primirea pacienţilor, identificarea lor, punerea lor în legătură cu familiile şi asigurarea funcţionării procesului de îngrijire”.

O explozie puternică a zguduit un bar din staţiunea de schi Crans-Montana, situată în cantonul Valais, provocând, potrivit primelor estimări ale autorităţilor, „zeci de morţi” şi aproximativ 100 de răniţi.

Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti a transmis că sunt în derulare demersuri pentru a verifica dacă printre victime se află şi cetăţeni români. Autorităţile locale au mobilizat echipe medicale şi de pompieri, iar zona a fost izolată pentru siguranţa populaţiei și pentru facilitarea operaţiunilor de salvare.

Explozia a avut loc într-un moment în care barul era plin, iar primele mărturii ale martorilor descriu scene dramatice, cu oameni răniţi şi panică generalizată.

Un român stabilit în Elveția a devenit erou în noaptea de Revelion la Crans-Montana, după ce a pătruns în barul cuprins de flăcări și a reușit să salveze peste 80 de persoane.

„În momentul respectiv veneam acasă cu copilul meu și cu soția mea și am auzit bubuitura, apoi a trebuit să cobor jos ca să văd despre ce este vorba. Și am văzut cum ieșeau oamenii arși din local și atunci am intrat înăuntru și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte, foarte mulți”, a relatat românul.