Scene ca la Colectiv în Elveția. Un român a ajutat la salvarea a peste 80 de persoane aflate în „clubul morții”. Update

Un român stabilit în Elveția a devenit erou în noaptea de Revelion, la Crans-Montana, după ce a intrat într-un bar cuprins de flăcări și a reușit să salveze peste 80 de persoane.

Update 17:49. Numărul persoanelor care au murit în urma incendiului izbucnit într-un bar din Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a crescut la cel puțin 47, iar peste 100 de oameni au fost răniți, potrivit cotidianului elvețian Blick.

Știre inițială

În urma tragediei, zeci de oameni au murit și peste 100 au fost răniți.

Mărturia lui George vorbește despre momente de groază greu de imaginat, cu panică generalizată, oameni disperați care se călcau în picioare pentru a scăpa cu viață și trupuri carbonizate rămase pe podeaua localului, scene care trimit la tragedia de la Colectiv.

Românul stabilit în Elveția a relatat pentru Digi24 momentele dramatice trăite imediat după explozie.

Potrivit autorităților elvețiene, incendiul a izbucnit în barul Le Constellation, un local foarte frecventat de turiști, în jurul orei 01:30, chiar în timpul petrecerii de Anul Nou.

Conform primelor date oficiale, aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, majoritatea suferind arsuri grave. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei.

În momentul producerii exploziei, George se afla în apropiere, împreună cu familia sa, fără să știe că urma să fie martorul uneia dintre cele mai grave tragedii petrecute în noaptea de Revelion.

„În momentul respectiv veneam acasă cu copilul meu și cu soția mea și am auzit bubuitura, apoi a trebuit să cobor jos ca să văd despre ce este vorba. Și am văzut cum ieșeau oamenii arși din local și atunci am intrat înăuntru și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte, foarte mulți”, a relatat românul.

Românul a reușit să scoată peste 80 de oameni din local.

„Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai erau cu semne vitale, și alți oameni care au murit după ce au ieșit afară din local”, menționează românul.

Echipajele de intervenție au sosit rapid la fața locului, însă amploarea dezastrului a făcut ca operațiunile să fie extrem de dificile.

„Foarte, foarte repede au ajuns, numai că situația a fost de așa natură încât nu s-a putut ajunge la fiecare persoană în parte, pentru că a fost un deranj total. Înăuntru este o catastrofă totală, adică totul s-a distrus”, a spus George.

Potrivit românului, un cortul alb a fost amplasat în fața localului pentru că în interior se aflau încă victime carbonizate, care nu s-au putut dezlipi de pe podea din cauza tavanului plin de plastic, iar corpurile s-au lipit efectiv de suprafață. El a adăugat că mulți martori nu au intervenit.

„Acest cort alb este amplasat în fața localului, deoarece sunt încă victime înăuntru care au fost efectiv carbonizate și nu s-au putut dezlipi de pe podea, pentru că tavanul a fost plin cu plastic și, automat, oamenii s-au lipit de acea podea. Foarte mulți oameni nu au intervenit, deoarece erau foarte speriați de situație, ca un șoc, vă dați seama? Numai că eu, fiind român, sunt un pic mai ager de minte și a trebuit să încerc cumva să ajut ca toată lumea să fie bine”, a mărturisit George.

Scenele cumplite i-au adus lui George în minte imaginile tragice din Colectiv.

„Exact, exact la fel a fost, ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare ca să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță de incendiu care să permită oamenilor să poată să iasă, iar ei s-au îmbulzit și, efectiv, s-au călcat în picioare și, automat, au existat atâtea decese și atâția oameni răniți”, a mai spus el.

Deși oficial se vorbește despre zeci de morți, George crede că bilanțul real este mult mai mare, după ce a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat la fața locului.

„La ora actuală sunt peste 70 de morți. Ceea ce se speculează, asta e doar o marjă de eroare, să spunem așa. Eu am fost la fața locului, eu am văzut, pentru că am intrat înăuntru, de la începutul traseului până înăuntru, în băi”. El adaugă, vizibil afectat: „Și, credeți-mă că vă spun cu mâna pe inimă, este un dezastru. Sunt foarte mulți oameni care nu mai sunt în viață în momentul de față. Copii mici, părinți...”, a explicat acesta.

Românul a mai spus că, deși barul părea să funcționeze în condiții normale, acesta ascundea un pericol major, neavând uși de evacuare în caz de incendiu.

„Deci, ca să înțelegeți acest lucru, acest restaurant funcționa într-un mod normal, numai că nimeni nu a știut că acest restaurant nu are uși de incendiu”, a afirmat el.

Autoritățile elvețiene au demarat o anchetă penală și, pentru moment, exclud ipoteza unui atac. Zona a fost izolată, iar răniții au fost transportați la spitale din Elveția și din țările vecine. În contextul tragediei, președintele Confederației Elvețiene și-a amânat discursul de Anul Nou, iar Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că verifică dacă printre victime se numără și cetățeni români.