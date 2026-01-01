Social

Accident cu cinci răniți pe DN1. Trafic blocat între Sibiu și Brașov

Comentează știrea
Accident cu cinci răniți pe DN1. Trafic blocat între Sibiu și BrașovPoliția. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Circulația pe DN1, pe sectorul dintre Sibiu și Brașov, este complet blocată după un accident produs joi, în zona Hula Bradului. Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, iar bilanțul anunțat inițial indică cinci persoane rănite.

Accident cu cinci răniți pe DN1

ISU Sibiu a transmis că accidentul s-a produs pe DN1, în zona Hula Bradului, unde au fost implicate trei vehicule, iar mai multe persoane au avut nevoie de evaluare medicală.

La fața locului au fost trimise două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, un mijloc de transport pentru personal și victime multiple, precum și o ambulanță SAJ.

În urma evaluărilor medicale, cinci persoane au fost transportate la spital: o femeie de 46 de ani cu traumatism toracic și contuzii, un bărbat de 47 de ani cu traumatism toracic, un șofer de 52 de ani cu dureri lombare, o femeie de 48 de ani cu dureri cervicale și o femeie de 31 de ani care a suferit un atac de panică. Toți pacienții erau conștienți.

Atacurile rusești de la Dunăre continuă în prima zi din an, iar Armata României intră din nou în alertă
Atacurile rusești de la Dunăre continuă în prima zi din an, iar Armata României intră din nou în alertă
Oamenii de știință, surprinși de rezultatele studiului ADN al unei femei de 117 ani
Oamenii de știință, surprinși de rezultatele studiului ADN al unei femei de 117 ani
Accident

Accident / sursa foto: AI

Cum s-a produs accidentul

Potrivit IPJ Sibiu, din primele verificări reiese că o șoferiță de 31 de ani, din Avrig, care conducea pe direcția Sibiu–Avrig, ar fi pierdut controlul volanului. Mașina acesteia a lovit un autoturism care venea din sens opus, condus de un bărbat de 47 de ani, fiind apoi proiectată într-un al treilea vehicul, condus tot din sens opus de un cetățean străin de 52 de ani.

În urma impactului, șoferița, conducătorul auto de 47 de ani și pasagera lui de 46 de ani, precum și șoferul cetățean străin și femeia de 48 de ani aflată alături de el au fost răniți și au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul pe DN1, în zona Hula Bradului, rămâne blocat

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale producerii accidentului și pentru dispunerea măsurilor legale necesare.

Traficul pe DN1, în zona Hula Bradului, rămâne blocat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:51 - Atacurile rusești de la Dunăre continuă în prima zi din an, iar Armata României intră din nou în alertă
14:42 - Tren de metrou deraiat pe Magistrala 4. Două stații au fost închise circulației
14:34 - Accident cu cinci răniți pe DN1. Trafic blocat între Sibiu și Brașov
14:20 - Oamenii de știință, surprinși de rezultatele studiului ADN al unei femei de 117 ani
14:11 - Rețelele sociale vor fi interzise copiilor sub 15 ani și în Europa. Prima țară care vrea să adopte modelul australian
14:04 - De ce nu s-a dus Serghei pe muntele Athos. Urania a venit cu un mesaj de la Ceaușescu

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale