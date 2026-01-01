Predicții 2026 pentru toate taberele. La mulți ani imaginari!

În urmă cu vreo 15 ani, cercetătorii ai lumii - oameni de știință – comunicau că „în scrierile mayașe nu exista predictii despre sfârșitul lumii”. Un altfel de noian de predicții a venit peste noi în 2012. O planetă se va ciocni cu Terra în 21.12.2012. Au fost predicții de tot felul: economice, politice, sanitare sau legate de războaie. Ieri am citit previziuni pentru România în 2026.

Hai să ne jucăm în prima zi a anului, ca să alungăm mahmureala după noaptea de Revelion și să fie bine pentru toate taberele existente într-o societate divizată! Să trăim pentru un moment într-un imaginar 2026.

Ideea jocului minții mi-a venit după ce am citit predicțiile pentru anul 2026 făcute de un experimentat analist politic, fost și consilier prezidențial. El a spus că vom avea „un an politic complicat” și a expus „pariurile” pe care le-a făcut pentru 2026.

„-Lia Savonea pleacă.

-Ilie Bolojan va rămâne premier chiar dacă va fi Guvernul Bolojan 2.

-PSD se va stabiliza la 15%. În sondajele lor vor fi la 22.

-Călin Georgescu va fi condamnat.

-AUR va avea aceeaşi dilemă: ce joc face George Simion”.

Deoarece există și alte tabere care nu vor fi de acord cu aceste predicții ce le bulversează convingerile, să recurgem la unele care să împace pe toată lumea. Evenimente, informații, anchete, mișcări politice, dezvăluiri de presă există cu toptanul. Să le dăm contur și să ne imaginăm cum ar dacă...

Predicția 1

-Procurorii șefi Florența și Voineag pleacă. Nu se știu datele de naștere/cu ascendent/ ca să previzionăm dacă prind „pensia nesimțită” sau mai rămân la muncă.

-Lia Savonea rămâne și continua lupta cu sistemul.

-Sunt numiți șefi politici la SRI și SIE.

-Cătălin Predoiu îi ia locul lui Ilie Bolojan.

-PSD stă cuminte ca și în 2025.

-Poporul, la fel – va plăti taxele și TVA-ul lui Bolojan.

-USR, Coldea, Vlad Voiculescu nu au în față un DNA retrograd ca Răzvan Cuc.

Predicția 2

-Nicușor Dan va deschide ușile cancelariilor lumii și nu va ataca deciziile CCR.

-Călin Georgescu va continua să fie președinte încă mult timp pe traseul Mogoșoaia-Buftea-București.

-În București vor înflori imobiliarele.

-Cât va fi pe funcție, Diana Buzoianu va avea probleme cu Apele, Romsilva și urșii. Poluarea a rezolvat-o Ilie Bolojan prin mărirea taxelor auto.

-Mirabela Grădinaru va deveni Prima doamnă fiindcă e deșteaptă, puternică, are vorbele la ea și nici să-l lase pe președinte singur în călătoriile externe nu-i bine.

-La finalul anului, Laura Codruța Kovesi se întoarce.

-Dorința lui Nicușor Dan, exprimată în mesajul de Anul Nou nu se va împlini: Statul nu va deveni „mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni”.

Predicția 3

-George Simion îi cedează partidul AUR lui Călin Georgescu.

-Președintele Nicușor Dan îl numește premier pe Călin Georgescu, președintele AUR, partid cu scor mai bun în Parlament decât USR sau PNL.

-Anularea alegerilor din 2024 rămâne o amintire pentru istorie.

-PSD îl susține pe Călin Georgescu.

-Poporul va plăti taxe, pensiile și salariile nu cresc.

-Justiția nu va fi îngenunchiată.

-Ludovic Orban va continua să facă jocurile pentru PNL.

Eu nu fac niciun pariu pentru predicțiile pe care le-am înșirat aici. V-am zis că-s imaginare, la fel cum am văzut că se scrie acum la Horoscopul de la tv – „Informațiile nu au nicio bază științifică”. Mai visăm și noi după o noapte grea și un an 2025 care ne-a enervat la cote înalte!

La mulți ani, dragi cititori! Fiți mai calmi, iubiți-vă aproapele, chiar dacă are alte simpatii și viziuni politice, ochii pe mișcările Statului căci de acolo ne vin toate! Sănătate, bucurii și să aveți puterea de a transforma fiecare proiect într-un succes!