Bolojan, mesaj în prag de 2026: Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România

Executivul a preluat guvernarea într-un context extrem de dificil, aproape de suspendarea fondurilor europene și de pierderea încrederii piețelor financiare, a declarat premierul Ilie Bolojan, marți, după ultima ședință de guvern din 2025. Șeful Guvernului a subliniat că accesul la finanțare era esențial pentru acoperirea deficitului bugetar și că situația a impus măsuri rapide și dure.

„Așa cum știți, am preluat guvernarea într-un moment dificil pentru România. Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene și să ne pierdem încrederea piețelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste piețe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului”, a afirmat Bolojan.

Premierul a subliniat că, în aceste condiții, Guvernul a fost nevoit să ia măsuri dure, resimțite direct de cetățeni.

„În acele condiții a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile. Pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă față acestor reforme și să ducă greu”, a spus el.

Ilie Bolojan a explicat că primele măsuri au vizat tăieri de cheltuieli și trimiterea unui semnal clar de disciplină fiscală.

„Creșterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri salariale, înghețarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci, pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici și dăm semnale de reducere a deficitului”, a declarat premierul.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, efectele primului pachet de măsuri s-au resimțit rapid în plan financiar. Guvernul și-a menținut credibilitatea în fața creditorilor și a piețelor, ceea ce a permis împrumuturi mai ieftine și plata unor dobânzi mai mici în această toamnă comparativ cu începutul anului.

„Am reușit prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea în fața creditorilor noștri, în fața piețelor. Asta înseamnă că ne-am împrumutat mai ieftin și deja în această toamnă achităm dobânzi mai mici față de cele pe care le plăteam la începutul anului”, a adăugat Bolojan.

Premierul a explicat că al doilea pachet de reforme a avut ca scop corectarea unor cheltuieli considerate inechitabile.

„Al doilea pachet de reforme a avut ca scop reducerea unor cheltuieli ale statului, care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci și nedreptăți istorice pe care societatea românească le reclama de mulți ani”, a spus el.

Premierul Ilie Bolojan a pus accent pe reforma pensiilor magistraților, subiect intens discutat în spațiul public, și a menționat că așteaptă decizia CCR pentru clarificarea acestui aspect. În domeniul apărării, Executivul susține că a respectat angajamentele internaționale și a accesat programul SAFE, care asigură dotarea trupelor și menținerea unui deficit bugetar controlat, prin eșalonarea creditelor pe mai mulți ani.

Reforma sistemului de sănătate a vizat cheltuirea mai eficientă a fondurilor, cu scopul de a îmbunătăți serviciile pentru pacienți și de a crește încrederea în sistem, potrivit premierului.

„Am făcut modificări importante în fiscalitatea din România, unde aveam mai degrabă excepții și posibilități de optimizări decât reguli fiscale. Am atacat și problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre, pe care le susțineam prin subvenții de mulți ani din banii românilor. Începem să facem ordine și în acest sector”, a continuat premierul.

Referitor la bilanțul guvernării, Bolojan a spus că măsurile adoptate au contribuit la stabilizarea finanțelor publice.

„Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanțele publice, în așa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta, după mulți ani, angajamentele pe care ni le-am luat și vom respecta ținta de deficit”, a declarat acesta.

Premierul Ilie Bolojan a estimat că anul 2026 poate fi unul mai bun pentru România, cu condiția menținerii disciplinei bugetare. El a subliniat că, datorită măsurilor luate până acum, deficitul bugetar va rămâne sub pragul asumat, ceea ce va permite continuarea investițiilor și finanțarea corectă a serviciilor publice.

„Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus. Am reușit să ținem în frâu cheltuielile și se cuvine să le mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an”, a spus Ilie Bolojan,

Potrivit acestuia, sacrificiile„nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevină o țară care să știe să-și folosească banii cu responsabilitate”.

Pentru 2026, premierul a garantat că nu sunt planificate noi majorări de taxe, cu respectarea anumitor condiții.

„Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele și impozitele care au fost stabilite în acest an și vom fi prudenți în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite”, a declarat el.

Ilie Bolojan a subliniat că statul va începe 2026 fără datorii pe programele de dezvoltare.

„Anul acesta am achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare pentru constructorii din România și intrăm anul viitor fără datorii, asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât și plata constructorilor și garantând investițiile pentru anul următor”, a spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că reformele guvernamentale vor continua și în anul următor, subliniind că există un consens politic la nivelul coaliției pentru susținerea acestora. El a punctat că obiectivul Executivului este să mențină disciplina financiară, să optimizeze cheltuielile publice și să asigure stabilitatea economică, iar sprijinul politic din coaliție este esențial pentru implementarea măsurilor.

„Tot pentru anul următor am obținut un acord politic în Coaliția de Guvernare să continuăm reformele. Avem nevoie de o reformă atât a administrației locale, cât și a celei centrale, și de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetățeanului și să furnizeze servicii de calitate și la timp”, a declarat Bolojan.

El a menționat că acordul de coaliție include și măsuri de reducere a cheltuielilor clasei politice.

„Acordul de coaliție prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum și o reducere a subvențiilor pe care le primesc partidele politice”, a spus premierul.

În încheiere, Ilie Bolojan a menționat că anul 2026 va fi unul dificil, însă a transmis un mesaj de încredere.

„Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România. Dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toți cetățenii țării noastre”, a declarat acesta, adresându-le românilor un mesaj de final de an: „La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România! Multă sănătate tuturor!”, a încheiat el.