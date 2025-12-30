Prima taxă care intră în vigoare de la 1 ianuarie va fi mai mare cu 70%

Sfârșitul de an a venit cu o veste deloc ușoară pentru locuitorii din Galați, după ce autoritățile locale au decis creșterea consistentă a taxelor pentru 2026, în special a tarifului pentru gunoi, care va urca de la aproximativ 170 de lei la aproape 290 de lei de persoană pe an.

În ședința extraordinară de final de an, Consiliul Local Galați a votat majorarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026, iar cea mai vizibilă creștere este la taxa de salubrizare. Noul tarif va ajunge la 288,48 lei de persoană pe an, față de 169,68 lei cât plătesc în prezent gălățenii, ceea ce lovește mai ales familiile numeroase.

Decizia a trecut cu voturile celor 15 consilieri PSD, în timp ce PACT pentru Galați și AUR au votat împotrivă, iar reprezentanții PNL, USR și FD s-au abținut. Creșterea este justificată de autorități prin cheltuielile ridicate pentru transportul deșeurilor la depozitul de la Valea Mărului și prin scăderea populației, ceea ce împarte costurile la mai puțini contribuabili.

Viceprimarul Sorin Enache a explicat că tariful nu se află printre cele mai mari din țară, însă proiectele întârziate și lipsa stației de tratare pun presiune suplimentară pe buget.

„Sunt calcule făcute şi a fost un efort să ținem acest nivel al taxei de salubrizare cât am putut de jos. La ora actuală, în România, taxele de salubrizare sunt între 18 și 38 de lei. Suntem la mijlocul acestui clasament. Nu suntem nici cei mai scumpi din România, dar plătim un preț și pentru că încă nu este finalizat acest proiect de management integrat al deșeurilor, a cărui parte suntem. Avem un nou depozit pentru deşeuri, dar nu şi staţia de tratare mecano-biologică. Avem o cheltuială constantă cu deşeurile, dar numărul de locuitori la care se împarte a scăzut, conform statisticilor”, a explicat Sorin Enache.

Pe lângă salubritate, proiectul include și indexarea altor taxe și impozite cu aproape 70%, măsură impusă de prevederile din „ordonanța austerității”.

Viceprimarul a atras atenția că respectarea termenelor este obligatorie, altfel municipiul riscă blocarea sumelor de la bugetul central, necesare pentru echilibrarea bugetului local și pentru serviciile sociale. Totodată, autoritățile promit că în 2026 vor încerca să reducă presiunea asupra populației.

„Nu vorbim doar despre gălăţeni, ci despre toţi cetăţenii României. Toate municipalităţile sunt obligate să operaţionalizeze aceste prevederi legale. Mai mult, există şi un articol de lege care prevede sancţionarea municipalităţilor care nu respectă şi nu au hotărârea votată până la 31 decembrie. Nu vor mai beneficia de sumele defalcate din venituri de la bugetul central. Vor fi sistate plăţile pentru echilibrarea bugetului local şi pentru alte cheltuieli, cum ar fi asistenţa socială, în cazul în care Primăria nu va prezentă hotărârea aprobată. Nu avem ce să facem, trebuie să punem în aplicare legea. Anul viitor vom căuta soluţii pentru a minimiza aceste taxe”, a precizat Sorin Enache.

Reacția oamenilor: amânări și nemulțumiri

„Drastică, tragică, va fi greu. Muncim ca să supraviețuim, muncim mai mult (…) Pentru că nu ne permitem, avem alte priorități, prioritatea noastră sunt copiii, probabil că vom plăti în decembrie”, spune un localnic.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei, Petrică Pațilea, a arătat că majorarea era considerată necesară pentru acoperirea costurilor crescute și menținerea serviciilor.

„Creșterea taxei de salubrizare în anul 2026 se impune având în vedere creșterea costurilor de colectare, de transport și de depozitare a deșeurilor”, arată acesta.