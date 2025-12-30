Social

Programul supermarketurilor de Revelion. Când poți merge la cumpărături înainte și după Anul Nou

Programul supermarketurilor de Revelion. Când poți merge la cumpărături înainte și după Anul Nou
Magazinele și supermarketurile din România își adaptează programul la final de an, astfel încât clienții să își poată organiza cumpărăturile pentru Revelion și primele zile din ianuarie. Intervalele de funcționare diferă de la o rețea la alta, iar în anumite zile unele unități sunt închise complet.

Programul supermarketurilor de Revelion. Ce program va avea Lidl

Până marți, 30 decembrie 2025, magazinele Lidl rămân deschise între orele 07:00 și 22:00. În ziua de miercuri, 31 decembrie, programul se scurtează, iar accesul este posibil între 07:00 și 18:00. Pe 1 ianuarie 2026 unitățile sunt închise complet.

Vineri, 2 ianuarie, clienții pot veni din nou la cumpărături între 07:00 și 18:00, iar de pe 3 ianuarie reîncepe programul obișnuit.

Program Kaufland Revelion 2026

Marți, 30 decembrie 2025, Kaufland deschide la ora 07:00, iar închiderea variază între 22:00 și 23:00, în funcție de fiecare magazin. Unitatea din Sibiu Mall respectă programul centrului comercial.

În 31 decembrie, majoritatea magazinelor funcționează între 07:00 și 18:00, iar și aici magazinul din Sibiu Mall urmează orarul mall-ului. Pe 1 ianuarie 2026 toate locațiile sunt închise.

Din 2 ianuarie, programul devine scurt, cu deschidere la 09:00 și închidere la 18:00, cu aceeași excepție pentru Sibiu Mall, unde se respectă orarul centrului comercial.

Program Auchan Revelion 2026

Până marți, 30 decembrie 2025, magazinele Auchan sunt deschise între 07:00 și 22:00. În Ajunul Anului Nou, miercuri, 31 decembrie, programul se reduce la intervalul 07:00–18:00. Pe 1 ianuarie 2026, majoritatea unităților nu funcționează, existând câteva excepții punctuale.

Vineri, 2 ianuarie, programul revine la cel normal, cu deschidere la ora 10:00 și închidere la 22:00, putând apărea totuși unele diferențe locale. De sâmbătă, 3 ianuarie 2026, toate magazinele reintră în orarul obișnuit.

Program Mega Image

Până în 30 decembrie 2025, Mega Image funcționează normal, între 07:00 și 22:00. În 31 decembrie, magazinele sunt deschise între 07:00 și 19:00. Ziua de 1 ianuarie 2026 este liberă, iar de vineri, 2 ianuarie, programul este 09:00–19:00.

Începând cu 3 ianuarie, reîncepe programul standard.

Program Penny și Carrefour de Revelion

Până marți, 30 decembrie 2025, Penny păstrează intervalul obișnuit, 07:00–22:00. În 31 decembrie, magazinele sunt deschise între 07:00 și 18:00. Pe 1 ianuarie 2026 toate unitățile sunt închise, iar din 2 ianuarie programul devine 10:00–18:00, urmând apoi revenirea treptată la orarul normal.

Carrefour anunță program special pentru final de an. Pe 31 decembrie 2025, magazinele sunt deschise între 07:00 și 18:00 sau 19:00, în funcție de unitate. Pe 1 ianuarie 2026, toate magazinele sunt închise, iar din 2 ianuarie se revine la programul obișnuit.

Pentru hipermarketuri, programul este: 30 decembrie – 07:00–23:00, 31 decembrie – 07:00–18:00, iar 1 ianuarie – închis. Pentru formatul Market: 30 decembrie – 07:00–22:00, 31 decembrie – 07:00–18:00, iar 1 ianuarie – închis. Magazinele Carrefour Express funcționează pe 30 decembrie între 07:00 și 22:00, pe 31 decembrie între 07:00 și 18:00, iar pe 1 ianuarie sunt închise. Compania precizează că, în funcție de fiecare unitate, ora de deschidere poate fi diferită.

În cazul Supeco, pe 1 ianuarie magazinele sunt închise. Pe 26 decembrie și 2 ianuarie, programul este 09:00–18:00, cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care nu vor funcționa în aceste zile.

