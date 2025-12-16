Social

Programul marilor lanțuri de magazine de Crăciun și Revelion

Programul marilor lanțuri de magazine de Crăciun și RevelionSupermarket. Sursa foto: Pixabay
Marile lanțuri de retail din România au stabilit programul de funcționare pentru sărbătorile de iarnă 2025–2026. Programul diferă de la un supermarket la altul. Există însă două zile în care toate magazinele sunt închise. Este vorba despre 25 decembrie și 1 ianuarie. Pentru a evita aglomerația sau surprizele neplăcute, programul fiecărui lanț trebuie verificat din timp.

Kaufland are program extins înainte de Sărbători

Kaufland va avea un program extins înainte de Crăciun și Anului Nou.

  • 24 decembrie. Deschis între 07:00 și 18:00
  • 25 decembrie. ÎNCHIS
  • 26 decembrie. Program scurt, 09:00 – 17:00
  • 27–30 decembrie. Program normal, 07:00 – 22:00 sau 23:00
  • 31 decembrie. Deschis între 07:00 și 18:00
  • 1 ianuarie. ÎNCHIS
  • 2 ianuarie. Program redus, 09:00 – 18:00

Lidl. Cel mai restrictiv program

În acest an, Lidl care oferă cele mai multe zile libere angajaților în perioada Crăciunului. Este singurul lanț care închide și în a doua zi de Crăciun.

Programul stabilit de alte supermarketuri. Ce trebuie să știe românii care își fac cumpărăturile la Carrefour

Carrefour aplică programe diferite în funcție de format. Hipermarketurile respectă un orar bine stabilit în perioada sărbătorilor.

  • 24 decembrie. Deschis între 07:00 și 19:00
  • 25 decembrie. ÎNCHIS
  • 26 decembrie. Program redus, 09:00 – 18:00
  • 31 decembrie. Deschis între 07:00 și 18:00
  • 1 ianuarie. ÎNCHIS
  • 2 ianuarie. Program între 09:00 și 18:00

Mega Image. Flexibilitate pentru cumpărături de ultim moment

Mega Image oferă cea mai mare marjă de timp, în special prin magazinele de proximitate. Unitățile mari funcționează însă după un program clar.

  • 24 decembrie. Deschis între 07:00 și 21:00, unele unități până la 22:00
  • 25 decembrie. ÎNCHIS
  • 26 decembrie. Program între 09:00 și 19:00
  • 31 decembrie. Deschis până la 19:00 sau 20:00
  • 1 ianuarie. ÎNCHIS
  • 2 ianuarie. Program între 09:00 și 19:00

Orarul valabil pentru supermarketurile Auchan de Crăciun și Revelion

Auchan oferă timp suficient pentru ultimele cumpărături înainte de sărbători. După Crăciun, majoritatea hipermarketurilor revin aproape complet la programul obișnuit.

  • 24 decembrie. Deschis între 07:00 și 18:00
  • 25 decembrie. ÎNCHIS
  • 26 decembrie. Deschis între 10:00 și 22:00
  • 31 decembrie. Program între 07:00 și 18:00
  • 1 ianuarie. ÎNCHIS
  • 2 ianuarie. Deschis între 10:00 și 22:00

Zilele în care magazine vor fi închise

Pe 25 decembrie 2025 și pe 1 ianuarie 2026, toate marile lanțuri de retail din România sunt închise. Pentru cumpărături de urgență, rămân disponibile doar benzinăriile și micile magazine de cartier, care nu fac parte din marile lanțuri.

