Noi lanțuri de magazine anunță retragerea unor loturi de lapte praf pentru sugari

Alte patru lanțuri importante de magazine – Profi, Lidl, Penny și Carrefour – au anunțat, vineri, că retrag de la vânzare anumite loturi de lapte praf pentru sugari produse de Nestlé, după ce a fost identificată prezența bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție ale fabricii de origine. Anunțul vine la o zi după ce și alte rețele comerciale au informat publicul despre aceeași măsură.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Profi a transmis că Nestlé România a decis să inițieze o rechemare voluntară a unei cantități limitate de lapte praf pentru sugari, ca măsură de precauție.

„Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsul NAN 1 Optipro 400g cu datele de identificare de mai sus, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranţa şi bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută. Menţionăm că nu au fost primite sesizari cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menţionate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauţie”, se arată în anunțul Profi.

La rândul lor, Lidl și Penny au comunicat retragerea de la comercializare a unor produse cu date precise de identificare. Este vorba despre laptele praf pentru sugari cu următoarele specificații:

Nume produs pe etichetă: NAN 1 Comfortis 800g

Lot nr. 52820346AC – data durabilităţii minimale 31.10.2027

Lot nr. 52820346AE – data durabilităţii minimale 31.10.2027

Producător: Nestlé Olanda

Carrefour a anunțat, de asemenea, că scoate de la vânzare atât varianta de 400 de grame, cât și cea de 800 de grame a laptelui praf pentru sugari vizat de alertă. Reprezentanții lanțului de magazine au transmis clienților un mesaj de avertizare privind utilizarea produselor din loturile menționate.

”Persoanele care au achiziţionat produse din loturile menţionate sunt rugate să nu le ofere spre consum”, au transmis lanţurile de magazine.

Cu o zi înainte, aceleași produse au fost retrase de pe rafturile magazinelor Auchan, Selgros și Kaufland, în urma aceleiași alerte legate de posibila contaminare cu Bacillus cereus. Rechemarea este una preventivă, autoritățile și comercianții subliniind că, până în prezent, nu au fost semnalate efecte adverse asociate consumului produselor din loturile respective.

Bacillus cereus este o bacterie prezentă în mod natural în mediul înconjurător, în special în sol și praf, care poate ajunge accidental în alimente în timpul procesului de producție. Aceasta are capacitatea de a forma spori rezistenți, care supraviețuiesc unor condiții dificile și pot rămâne activi în produse deshidratate, inclusiv laptele praf.

Pentru sugari, riscul este mai mare deoarece sistemul lor imunitar este încă în curs de dezvoltare, iar organismul nu poate combate eficient toxinele produse de această bacterie. Odată ingerată, Bacillus cereus poate elibera substanțe toxice care afectează tractul digestiv, provocând tulburări gastrointestinale.

În cazul sugarilor, contaminarea poate duce la simptome precum vărsături, diaree și disconfort abdominal, iar deshidratarea se poate instala rapid. În situații rare, mai ales la nou-născuți sau copii prematuri, infecția poate evolua către complicații severe, motiv pentru care orice suspiciune este tratată cu maximă seriozitate.

Rechemarea loturilor de lapte praf este o măsură de precauție standard, aplicată în cazul alimentelor destinate sugarilor, unde există o politică de toleranță zero față de orice risc microbiologic. Chiar și identificarea bacteriei pe o linie de producție, fără confirmarea contaminării produsului finit, impune retragerea de pe piață pentru a proteja sănătatea copiilor.

Laptele praf reprezintă, în multe cazuri, singura sursă de alimentație pentru sugari, iar orice posibilă contaminare poate avea consecințe serioase. Prin această rechemare voluntară, producătorul urmărește prevenirea unor eventuale probleme de sănătate și asigurarea unui nivel maxim de siguranță pentru consumatori.