Social

Noi lanțuri de magazine anunță retragerea unor loturi de lapte praf pentru sugari

Comentează știrea
Noi lanțuri de magazine anunță retragerea unor loturi de lapte praf pentru sugariBebeluș. Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Alte patru lanțuri importante de magazine – Profi, Lidl, Penny și Carrefour – au anunțat, vineri, că retrag de la vânzare anumite loturi de lapte praf pentru sugari produse de Nestlé, după ce a fost identificată prezența bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție ale fabricii de origine. Anunțul vine la o zi după ce și alte rețele comerciale au informat publicul despre aceeași măsură.

Noi lanțuri de magazine anunță retragerea unor loturi de lapte praf pentru sugari

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Profi a transmis că Nestlé România a decis să inițieze o rechemare voluntară a unei cantități limitate de lapte praf pentru sugari, ca măsură de precauție.

„Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsul NAN 1 Optipro 400g cu datele de identificare de mai sus, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranţa şi bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută. Menţionăm că nu au fost primite sesizari cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menţionate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauţie”, se arată în anunțul Profi.

Lapte praf bebeluși Nestle

Lapte praf bebeluși Nestle. Sursă foto: Facebook

Lidl și Penny, retrageri pentru loturi identificate

La rândul lor, Lidl și Penny au comunicat retragerea de la comercializare a unor produse cu date precise de identificare. Este vorba despre laptele praf pentru sugari cu următoarele specificații:

Primul vehicul blindat fabricat integral în România intră în faza de testare. Imagini cu VLAH
Primul vehicul blindat fabricat integral în România intră în faza de testare. Imagini cu VLAH
CASS aplicat doar pentru pensiile peste 3.000 lei. Ce se întâmplă în următorii doi ani
CASS aplicat doar pentru pensiile peste 3.000 lei. Ce se întâmplă în următorii doi ani
  • Nume produs pe etichetă: NAN 1 Comfortis 800g
  • Lot nr. 52820346AC – data durabilităţii minimale 31.10.2027
  • Lot nr. 52820346AE – data durabilităţii minimale 31.10.2027
  • Producător: Nestlé Olanda

Carrefour retrage produsele în ambele variante de ambalaj

Carrefour a anunțat, de asemenea, că scoate de la vânzare atât varianta de 400 de grame, cât și cea de 800 de grame a laptelui praf pentru sugari vizat de alertă. Reprezentanții lanțului de magazine au transmis clienților un mesaj de avertizare privind utilizarea produselor din loturile menționate.

”Persoanele care au achiziţionat produse din loturile menţionate sunt rugate să nu le ofere spre consum”, au transmis lanţurile de magazine.

Cu o zi înainte, aceleași produse au fost retrase de pe rafturile magazinelor Auchan, Selgros și Kaufland, în urma aceleiași alerte legate de posibila contaminare cu Bacillus cereus. Rechemarea este una preventivă, autoritățile și comercianții subliniind că, până în prezent, nu au fost semnalate efecte adverse asociate consumului produselor din loturile respective.

Ce este bacteria descoperită și de ce reprezintă un risc

Bacillus cereus este o bacterie prezentă în mod natural în mediul înconjurător, în special în sol și praf, care poate ajunge accidental în alimente în timpul procesului de producție. Aceasta are capacitatea de a forma spori rezistenți, care supraviețuiesc unor condiții dificile și pot rămâne activi în produse deshidratate, inclusiv laptele praf.

Pentru sugari, riscul este mai mare deoarece sistemul lor imunitar este încă în curs de dezvoltare, iar organismul nu poate combate eficient toxinele produse de această bacterie. Odată ingerată, Bacillus cereus poate elibera substanțe toxice care afectează tractul digestiv, provocând tulburări gastrointestinale.

În cazul sugarilor, contaminarea poate duce la simptome precum vărsături, diaree și disconfort abdominal, iar deshidratarea se poate instala rapid. În situații rare, mai ales la nou-născuți sau copii prematuri, infecția poate evolua către complicații severe, motiv pentru care orice suspiciune este tratată cu maximă seriozitate.

De ce se face rechemarea produselor

Rechemarea loturilor de lapte praf este o măsură de precauție standard, aplicată în cazul alimentelor destinate sugarilor, unde există o politică de toleranță zero față de orice risc microbiologic. Chiar și identificarea bacteriei pe o linie de producție, fără confirmarea contaminării produsului finit, impune retragerea de pe piață pentru a proteja sănătatea copiilor.

Laptele praf reprezintă, în multe cazuri, singura sursă de alimentație pentru sugari, iar orice posibilă contaminare poate avea consecințe serioase. Prin această rechemare voluntară, producătorul urmărește prevenirea unor eventuale probleme de sănătate și asigurarea unui nivel maxim de siguranță pentru consumatori.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:49 - Primul vehicul blindat fabricat integral în România intră în faza de testare. Imagini cu VLAH
23:40 - Dronele Ucrainei paralizează producția de petrol rusă. Rafinăria de la Iaroslavl și platformele din Marea Caspică, di...
23:28 - O româncă din Curtea de Argeș și-a construit cariera de vis la Comisia Europeană. Cum arată viața profesională și per...
23:18 - Caz incredibil la granița Poloniei. Tunelul care a permis trecerea a peste 180 de oameni
23:05 - Noi lanțuri de magazine anunță retragerea unor loturi de lapte praf pentru sugari
22:56 - Ultimele momente ale celor „Șase Frumoși”. Cum au sărbătorit Hanuka înainte de tragedie

HAI România!

Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale