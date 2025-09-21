Companiile alimentare înlocuiesc coloranții artificiali cu alternative naturale

Mișcarea de eliminare a coloranților artificiali din alimentele americane ia amploare, dar nu va fi ușor sau rapid. Lunea trecută, autoritățile americane de reglementare în domeniul sănătății au ordonat firmelor alimentare să elimine voluntar coloranții sintetici pe bază de petrol până în 2026.

Associated Press a declarat că secretarul pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr. a etichetat acești coloranți drept „compuși otrăvitori” care ar putea afecta sănătatea și dezvoltarea copiilor.

Acest lucru urmează presiunii publice care a dus la interzicerea Roșu 3, un colorant legat de cancerul animalelor de laborator. Cerealele, dulciurile și băuturile pentru sportivi includ coloranți artificiali.

Unul dintre cei mai mari producători de coloranți din lume, Sensient Technologies, caută alternative naturale.

Omul de știință Abby Tampow a petrecut o zi la fabrica sa de coloranți din St. Louis, comparând roșul sintetic al vinegretei de zmeură îmbuteliată cu sucul de morcovi și betacarotenul.

„Majoritatea clienților noștri au decis că acesta este momentul să treacă la un colorant natural”, a declarat pentru AP Dave Gebhardt, director tehnic senior la Sensient.

Dar schimbarea va fi dificilă. Culorile naturale sunt mai greu de creat, mai puțin rezistente la căldură și lumină și de 10 ori mai scumpe decât cele sintetice.

„Nu este ca și cum ar exista 150 de milioane de kilograme de suc de sfeclă care stau în așteptare, așteptând o eventuală conversie a întregii piețe”, a declarat Manning, directorul general al Sensient.

„Zeci de milioane de kilograme din aceste produse trebuie cultivate, scoase din pământ, extrase”, a spus el.

Fructele, legumele, florile și insectele se colorează în mod natural. Insectele peruviene cochineal pot fi necesare pentru a face „Barbie roz” organic. AP susține că 70.000 de insecte fac 2,2 kilograme de culoare.

Unul din cinci alimente din SUA conține coloranți, de obicei cu mai mulți coloranți.

FDA susține că coloranții autorizați sunt siguri atunci când sunt aplicați în mod corespunzător, dar oponenții cred că aceștia indică alimente ultraprocesate. Aceste alimente - mai mult de 70% din dieta americană - sunt legate de bolile de inimă, diabet și obezitate.

„Sunt pentru eliminarea coloranților alimentari artificiali din aprovizionarea cu alimente”, a declarat pentru AP specialistul în politici alimentare Marion Nestle. „Acestea sunt strict cosmetice, nu au niciun scop pentru sănătate sau siguranță, sunt markeri ai alimentelor ultraprocesate și pot fi dăunătoare pentru unii copii”.

Modificările s-ar putea întoarce împotriva lor.

General Mills a eliminat coloranții artificiali din cerealele Trix în 2016, dar mulți au ratat nuanțele strălucitoare și gustul. Întreprinderea le-a readus din nou în 2017.

Eforturi de eliminare a culorilor sintetice sunt în curs de desfășurare la mai multe firme, inclusiv PepsiCo și WK Kellogg. Directorii Sensient au declarat că vor ajuta companiile alimentare să atingă obiectivul din 2026.

„Acum că există o dată, calendarul”, a adăugat Manning. „Cu siguranță este nevoie de acțiune”, potrivit MedicalXpress.