Unul din cinci produse conține coloranți sintetici

Unul din cinci produse alimentare și băuturi ambalate vândute în SUA conține coloranți sintetici, arată un studiu publicat în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, care a constatat că până la 19% din produsele alimentare și băuturile ambalate vândute de marii producători alimentari din SUA conțin coloranți alimentari sintetici.

Cercetarea, care a analizat conținutul a 39.763 de produse din magazinele alimentare din SUA, evidențiază prevalența pe scară largă a coloranților sintetici în alimentele și băuturile din SUA, în special în cele comercializate pentru copii.

Coloranții alimentari sunt o categorie de aditivi utilizați în alimentele și băuturile ambalate pentru a spori atractivitatea vizuală sau pentru a compensa variațiile naturale ale culorii produsului.

Studiul a utilizat baza de date extinsă a Label Insight, care reprezintă peste 80% din produsele vândute în SUA, pentru a evalua datele privind ingredientele alimentelor și băuturilor ambalate produse de cei mai mari 25 de producători de alimente din SUA.

Studiul a inclus, de asemenea, date privind vânzările în analiza sa privind expunerea la coloranți sintetici, ceea ce poate contribui la elaborarea politicilor de reglementare în acest domeniu.

Coloranții sintetici au fost găsiți cel mai frecvent în băuturile sportive, concentratele de băuturi și produsele de cofetărie, băuturile carbogazoase reprezentând cea mai mare pondere din produsele achiziționate care conțin coloranți sintetici.

Cel mai frecvent colorant a fost Roșu 40, prezent în 14% din toate produsele. Produsele care conțin coloranți sintetici au avut, de asemenea, un conținut mediu total de zahăr mult mai ridicat în comparație cu produsele fără coloranți sintetici, ceea ce sugerează că companiile utilizează coloranți alimentari sintetici pentru a comercializa alimente și băuturi dulci.

Produsele din primele cinci categorii de alimente comercializate cel mai frecvent copiilor – produse de cofetărie, băuturi îndulcite cu zahăr, mese gata preparate, cereale pentru micul dejun și produse de panificație, cum ar fi prăjituri, biscuiți și produse de patiserie – erau mai susceptibile de a conține coloranți sintetici.

Aceștia au fost găsiți în 28% din produse, comparativ cu doar 11% din produsele din alte categorii. Conținutul mediu de zahăr al produselor care conțin coloranți sintetici era cu 141% mai mare decât al celor fără coloranți.

Opțiunile de politică pentru a limita expunerea la coloranți includ interdicții și etichete de avertizare, precum și reducerea voluntară a utilizării coloranților sintetici în produsele companiilor.

Rezultatele sugerează că reducerea utilizării este ușor de realizat, iar factorii de decizie politică ar trebui să ia în considerare aceste constatări atunci când iau măsuri legislative sau de reglementare, potrivit MedicalXpress.