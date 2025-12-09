Coșul de cumpăraturi, mai gol înainte de Sărbători. Cât plătesc românii pentru a avea strictul necesar pe masa de Crăciun

Românii care se pregătesc pentru masa de Crăciun resimt din plin presiunea creșterii prețurilor la alimente. Dincolo de majorarea taxelor, înghețarea pensiilor și a salariilor sau de valul concedierilor din unele sectoare de activitate, cheltuielile pentru Sărbători au devenit o provocare pentru multe familii din România.

Costurile pentru produsele esențiale, precum carne, lactate, ouă, făină, ulei sau deserturi tradiționale, au crescut semnificativ față de anii trecuți, iar coșul de cumpărături minim pentru un meniu de Crăciun poate ajunge acum la sume considerabile.

Pentru a face față scumpirilor, mulți români cumpără produse mai ieftine, reduc cantitățile sau elimină unele preparate mai costisitoare din meniu.

În supermarketuri, prețul unui cozonac (500 g) pornește de la 14,99 lei, însă acesta crește în funcție de umplutură. În cazul celor pregătiți în patiserii, prețurile depășesc pragul de 100 de lei.

Pentru un kilogram de ceafă de porc fără os cumpărată de la supermarket, românii plătesc de la 22 de lei în sus, iar cei care aleg să cumpere de la fermieri achită 44 de lei pentru aceeași cantitate.

O caserolă de 700 de grame cu pulpe de pui costă în jur 16 lei, iar 650 de grame de piept de pui costă 24 de lei. Făina albă, esențială pentru cozonaci, prăjituri sau pâine, costă 2,95 lei pe kilogram, în timp ce un litru de ulei de floarea-soarelui are prețul de 8,50 lei pe litru.

De asemenea, cârnații proaspeți pe porc costă în jur de 47 de lei/kilogram în unele carmangerii din București, iar caltaboșii ajung la 48 de lei/kilogram.

Ca produse lactate, cașcavalul românesc se vinde cu aproximativ 61 de lei pe kilogram, iar telemeaua are prețuri între 35 și 72 de lei pe kilogram, în funcție de calitate și producător.

De asemenea, cei care vor să cumpere lapte de vacă mai gras (cu un procent de grăsime cuprins între 3,8 și 4,1%), prețul ajunge la 12 lei/litru.

De asemenea, kilogramul de smântână cu 25% grăsime costă în jur de 39 de lei. Pentru 15 ouă crescute la sol (mărimea M), cumpărătorii plătesc 26, 99 de lei.

Pe lângă produsele alimentare, românii sunt nevoiți să pună la bătaie un buget generos pentru produsele de curățenie, dar și pentru decorațiunile de Crăciun.