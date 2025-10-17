Carnea de porc, un lux în 2025. Crescătorii de animale nu mai vor să negocieze prețurile înainte de sărbători

Ca în fiecare an, cererea pentru carnea de porc crește semnificativ în sezonul rece. Cei care cumpără porci direct de la crescători de animale sunt nevoiți să își facă rezervări din timp, deși prețurile sunt destul de piperate. În viu, prețul per kilogram pornește de la 14 de lei, însă unii fermieri cer și 20 de lei, conform informațiilor disponibile pe un grup de Facebook destinat fermierilor.

Un fermier din județul Olt afirmă că prețul actual nu reflectă doar valoarea cărnii, ci include și costurile semnificative cu furajele și întreținerea animalelor, precum și efortul depus pe parcursul anului.

„Avem cerere, dar toți sunt nemulțumiți când aud prețul. Nu ne putem bate joc de munca noastră. 20 de lei kilogramul nu e mult deloc. Eu am și porci de câteva săptămâni și îi dau cu 500 de lei bucata”, ne-a spus un fermier din Olt.

Pe anumite grupuri de Facebook, crescătorii fac front comun și spun că preferă să păstreze animalele sau să le sacrifice pentru consum propriu, în loc să reducă prețurile.

„Eu, fără 20 kg, nu îi dau. Cine vrea mai ieftin să caute în altă parte”, a scris un crescător de animale pe Facebook.

„Și eu tot cu 20! Dacă nu vor, îi tai și mănânc cu familia. Oricum, nici cu 20 nu e plătită carnea!”, a adăugat altă persoană.

„Eu așa voi da: 20 lei/kg pentru cei între 90-140 kg și 18 lei/kg pentru cei între 140-230 kg în viu. Ținând cont că cerealele sunt foarte scumpe, iar un porc, până ajunge la greutatea pentru sacrificat, necesită muncă și o investiție serioasă în hrană. Fraților, dați-vă cu reveneala! Suntem în anul 2025, unde toate s-au scumpit. Nu mai suntem în 2015, când luai porumbul la 50 de bani/kg. Acum nu mai găsești porumbul sub 1,2 lei/kg și cam totul s-a dublat”, a scris altcineva.

În supermarketuri, carnea de porc se vinde la prețuri mai mari decât în anii anteriori. Cotletul și depășește 30 de lei pe kilogram, în timp ce pulpa se vinde cu 25,99 lei per kilogram. În marile magazine, un kilogram de carne tocată ajunge la 25 de lei/kg.

Coastele de porc se vând cu 15 lei pe kilogram, în timp ce micii din carne de porc și vită ajung la aproape 29 de lei pe kilogram.