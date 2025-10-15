De ce se înmoaie varza murată. Trucuri pentru a o păstra crocantă și gustoasă

Varza murată se poate înmuia din diverse cauze, de la calitatea căpățânilor până la modul de pregătire al butoiului sau cantitatea de sare folosită. Pentru a evita acest lucru, este esențial să alegi varza românească, să cureți bine recipientul și să folosești sare grunjoasă.

Căpățânile de varză trebuie să fie ferme, fără urme de lovituri, mucegai sau semne de dăunători, deoarece acestea pot afecta calitatea murăturii. Varza de bună calitate asigură o fermentație uniformă și o textură crocantă.

Este recomandat să eviți căpățânile prea mari sau frunzele moi, care se pot înmuia mai ușor. Alegerea corectă a verzei este esențială pentru ca murăturile să iasă gustoase și să rămână crocante mult timp.

Curățarea butoiului este la fel de importantă, deoarece orice impuritate poate favoriza apariția bacteriilor care înmoaie varza. Spală bine recipientul cu apă caldă și detergent.

Pentru a elimina eventualul miros de plastic, poți aplica pe interiorul butoiului o pastă din bicarbonat de sodiu și apă. După ce a acționat timp de 30–60 de minute, clătește bine butoiul și folosește cu o perie curată pentru a elimina complet toate impuritățile.

Este recomandat să folosești aproximativ 50 de grame de sare grunjoasă la fiecare litru de apă. Evită sarea iodată, deoarece aditivii din aceasta pot împiedica fermentația. Sarea grunjoasă, în schimb, sprijină procesul natural de murare și ajută ca varza să rămână crocantă mult timp.

Hreanul este un alt ingredient-cheie. Acesta ajută la menținerea texturii crocante și împiedică înmulțirea microorganismelor care duc la înmuierea verzei. La fel de important este să îndepărtezi frunzele uscate sau înainte de a pune varza în butoi.

Pregătirea verzei presupune spălarea capetelor și scobirea cotorului, pentru ca saramura să pătrundă mai ușor în interior. Condimentele se așază pe fundul butoiului, apoi se pun capetele de varză, presându-le bine, alternând cu restul de condimente. Saramura trebuie să acopere complet varza, iar dacă folosești greutăți, acestea trebuie spălate cu atenție înainte.